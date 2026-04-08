  • «Пусть наша вера ведет нас к победе». Фанаты «Зенита» показали баннер с Александром Невским в образе святого на матче со «Спартаком»
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Александром Невским.

Болельщики «Зенита» продемонстрировали перфоманс с изображением Александра Невского на матче со «Спартаком».

Игра второго раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России проходит в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча фанаты сине-бело-голубых развернули баннер с изображением иконописного лика князя Александра Невского и надписью: «Пусть наша вера ведет нас к победе».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).

Скриншот: t.me/ultras_action

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ultras Action
При чём тут вера? Спартачи точно также могут Дмитрия Донского повесить. Вера-то у них одна, да и вообще и мешать её с футболом это что-то дикое 🤯
Ответ Adekvat22
У кого конкретно вера одна ???
У Донского и Невского
Невский тоже верил, что он актер, но сделать его фильмы успешными это не помогло
Нужно было другого Невского вывешивать, который «вот так уот»
Црвена вроде такой же вывешивала и штраф получила от УЕФА
Вообще-то это кощунство,совсем очертенели.
Невский 😂😂😂😂😂😂😂
Почему цвета жёлтые? Как Боруссия?
Хотели к победе, а в итоге бог привёл их к бутылке
Это же Глеб Грозовский на тряпке!
