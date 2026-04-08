Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ
Умяров потребовал от Солари успокоиться после желтой карточки.
Между Наилем Умяровым и Пабло Солари во время матча между «Спартаком» и «Зенитом» в FONBET Кубке России возникла небольшая стычка.
На 31-й минуте аргентинский полузащитник сфолил на Венделе и получил за это желтую карточку от Артема Чистякова. Проходя мимо главного судьи, Солари начал хлопать.
Возмущенный Умяров направился к Пабло и начал ему что-то выговаривать. Затем он толкнул партнера, а Солари толкнул его в ответ. Судя по всему, Наиль говорил одноклубнику: «Shut up (замолчи – Спортс”)».
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Правильная и нужная реакция от Умярова. Лидер.
На месте Умярова я бы переключился на Барко после такого пенальти
Главное, чтобы не выйти на себя, как говорится
Правильно Умяров претензии выкатил...
У Солари по лицу видно, он недалекого ума паренек
А Чердак не выкупил момент и начал рассуждать какой же Умяров лидер, что за нарушение наорал на партнера
Чердак в облаках летает, давно уже
Так он правильно сделал, Солари мог получить вторую жёлтую карточку и удалиться.
Солари по хорошему нужно в перерыве менять, иначе большая вероятность, что его удалят при таком накале
По делу Наиль предъявил. Хрена аплодировать. Хочет вторую жёлтую?
Я не понимаю, ну дурак этот Солари или кто? дурак это очень очень мягко говоря, только телевизор слышал кем только я его не обозвал. тот матч подвёл команду своим е.... характером , и вот опять.
Такое впечатление , что два аргентинца сливают в Питере ....Солари чудит , а теперь Барко ..
Солари менять надо ... видно что на нервяке и в разговорах весь ... еще и на карточке висит. То пенку заработал идиотскую с тем же Зенитом захватом футболки, сейчас детсадовские пробросы между ног допускает ... пусть на лавке успокоится
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем