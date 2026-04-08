  Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ
Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ

Умяров потребовал от Солари успокоиться после желтой карточки.

Между Наилем Умяровым и Пабло Солари во время матча между «Спартаком» и «Зенитом» в FONBET Кубке России возникла небольшая стычка.

На 31-й минуте аргентинский полузащитник сфолил на Венделе и получил за это желтую карточку от Артема Чистякова. Проходя мимо главного судьи, Солари начал хлопать.

Возмущенный Умяров направился к Пабло и начал ему что-то выговаривать. Затем он толкнул партнера, а Солари толкнул его в ответ. Судя по всему, Наиль говорил одноклубнику: «Shut up (замолчи – Спортс”)».

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

Правильная и нужная реакция от Умярова. Лидер.
Ответ Макар95
Комментарий скрыт
Ответ Макар95
Комментарий скрыт
На месте Умярова я бы переключился на Барко после такого пенальти
Ответ Ебздрогыч
Главное, чтобы не выйти на себя, как говорится
Правильно Умяров претензии выкатил...
У Солари по лицу видно, он недалекого ума паренек
А Чердак не выкупил момент и начал рассуждать какой же Умяров лидер, что за нарушение наорал на партнера
Ответ andrew.p
Чердак в облаках летает, давно уже
Ответ andrew.p
Так он правильно сделал, Солари мог получить вторую жёлтую карточку и удалиться.
Солари по хорошему нужно в перерыве менять, иначе большая вероятность, что его удалят при таком накале
По делу Наиль предъявил. Хрена аплодировать. Хочет вторую жёлтую?
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
Я не понимаю, ну дурак этот Солари или кто? дурак это очень очень мягко говоря, только телевизор слышал кем только я его не обозвал. тот матч подвёл команду своим е.... характером , и вот опять.
Такое впечатление , что два аргентинца сливают в Питере ....Солари чудит , а теперь Барко ..
Солари менять надо ... видно что на нервяке и в разговорах весь ... еще и на карточке висит. То пенку заработал идиотскую с тем же Зенитом захватом футболки, сейчас детсадовские пробросы между ног допускает ... пусть на лавке успокоится
Материалы по теме
«Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Помазун отбил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре
вчера, 20:03
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Зенит» вылетел от «Спартака»
вчера, 20:03
Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника
вчера, 18:01Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Арсенал» обсудил с Артетой продление контракта. Микель выиграл Кубок и два Суперкубка Англии за 7 сезонов во главе команды
17 минут назад
Лига Европы. 1/4 финала. «Астон Вилла» играет с «Болоньей», «Порту» – с «Ноттингемом», «Фрайбург» против «Сельты»
27 минут назадLive
Неймар о вылете с ЧМ-2022: «Увидел, как будут выглядеть мои похороны – мои родственники ни хрена не говорили, просто смотрели на меня. Самое дерьмовое чувство»
28 минут назад
Лига конференций. 1/4 финала. «Шахтер» играет с АЗ, «Кристал Пэлас» принимает «Фиорентину», «Райо» разгромил АЕК
28 минут назадLive
Маккенни про Роналду: «Все, что вы слышали о его профессионализме, – правда. В три часа ночи после матча он шел принимать ледяную ванну вместо того, чтобы ехать домой»
29 минут назад
«Арсенал» готов продать Льюиса-Скелли и Нванери за 100 млн фунтов. Предложения по Жезусу, Мартинелли и Уайту тоже рассмотрят
47 минут назад
«Краснодар» может продать Кордобу летом и рассматривает лучшего бомбардира «Уфы» Ортиса в качестве возможной замены (Metaratings)
51 минуту назад
«Милан» и «Ювентус» поборются за Левандовского, если 37-летнего форварда устроит трехкратное снижение зарплаты. «Россонери» активно общаются с агентом игрока «Барсы» (Calciomercato)
сегодня, 18:20
Вингер «Аль-Ахли» Галено о судействе в саудовской лиге: «Они хотят отдать кубок одному человеку, выкинуть нас из борьбы любой ценой. Это неуважение к нашему клубу»
сегодня, 18:12
«Челси» или «Сити» – кто победит в топ-матче тура АПЛ? Голосуйте
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о пенальти Барко в матче с «Зенитом»: «Будто перепутал кнопки на джойстике – вместо удара нажал пас. Вроде ногу оттянул, но вратарь все равно угадал»
10 минут назад
«Феноменальных качеств у Батракова нет, он больше распиаренный. Ничего российский футбол не потеряет, если он уйдет. «ПСЖ» может купить более приличных игроков». Заварзин о хавбеке «Локо»
19 минут назад
В честь Луческу назовут новый стадион «Динамо» Бухарест. Мирча 7 раз выиграл чемпионат Румынии как игрок и тренер клуба
55 минут назад
Робертсон об уходе из «Ливерпуля»: «Прощание с этим клубом будет одной из самых трудных вещей, которые я когда-либо совершу. Но это будет в мае – до тех пор я буду выкладываться на полную»
сегодня, 18:22
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против» Аль-Рияда», «Аль-Кадисия» Ретеги сыграла вничью с «Дамаком»
сегодня, 18:00Live
Головин из-за травмы приводящей мышцы пропустит матч «Монако» с «Парижем»
сегодня, 17:58
Глушаков о пенальти Барко: «Баджо и Бекхэм тоже не забивали. Какая тут критика может быть? Это же лотерея»
сегодня, 17:17
Джику о Соболеве: «Хороший игрок, но не считаю его лучшим нападающим РПЛ. Мне не удалось пока сыграть против Кордобы – вот он, думаю, очень хороший форвард»
сегодня, 16:29
Витинья 20 минут ждал 18-летнего Ньони из «Ливерпуля» после матча – хавбек «ПСЖ» обещал ему обменяться футболками
сегодня, 16:12
Кирьяков о победе «Спартака»: «Психологически «Зенит» надломился после выхода Помазуна. Питерцы обозначили, что хотели сделать золотой дубль в год столетнего юбилея, но не получилось»
сегодня, 16:04
Рекомендуем