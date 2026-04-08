Умяров толкнул Солари и сказал замолчать, когда Пабло похлопал судье за желтую после фола на Венделе. Пабло толкнул партнера в ответ

Умяров потребовал от Солари успокоиться после желтой карточки.

Между Наилем Умяровым и Пабло Солари во время матча между «Спартаком » и «Зенитом » в FONBET Кубке России возникла небольшая стычка.

На 31-й минуте аргентинский полузащитник сфолил на Венделе и получил за это желтую карточку от Артема Чистякова. Проходя мимо главного судьи, Солари начал хлопать.

Возмущенный Умяров направился к Пабло и начал ему что-то выговаривать. Затем он толкнул партнера, а Солари толкнул его в ответ. Судя по всему, Наиль говорил одноклубнику: «Shut up (замолчи – Спортс”)».

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»