Автобус «Атлетико» забросали камнями по пути на матч с «Барсой» – разбиты два стекла

В автобус «Атлетико» перед матчем с «Барсой» попали камнями.

Команды сегодня сыграют в первом четвертьфиналом матче Лиги чемпионов. Игра, проходящая в Барселоне, начнется в 22:00 по московскому времени.

По информации El Partidazo de COPE, в результате произошедшего в автобусе мадридцев разбито два стекла.

Напомним, в начале марта фанаты «Барселоны» встретили автобус «Атлетико », забросав его различными предметами перед матчем полуфинала Кубка Испании на «Камп Ноу ».

