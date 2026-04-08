  • Гендиректор «Динамо» не исключил обращения в ЭСК по отмене красной Пальцеву: «Судьи же проверили – мы тоже просмотрим, оценим»
Гендиректор «Динамо» не исключил обращения в ЭСК по отмене красной Пальцеву: «Судьи же проверили – мы тоже просмотрим, оценим»

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что клуб обратится в ЭСК по поводу неудаления защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в матче FONBET Кубка России.

Первая игра финала Пути РПЛ завершилась со счетом 0:0. На 41-й минуте арбитр Иван Абросимов показал Пальцеву красную карточку за фол сзади на Бителло, выходившем один на один, но после просмотра повтора изменил решение и показал защитнику желтую за срыв атаки. 

– Стоило ли давать красную Пальцеву?

– Надо пересмотреть. Если судья не дал красную… Это мнение судей. По мнению судей, это не красная. Они же проверили, у них было много времени. Мы тоже проверим, просмотрим, оценим.

– Будете ли подавать в ЭСК?

– Сначала пересмотрим эпизод, потом примем решение, – сказал Пивоваров.

На мате Барселона и Атлетико так же мяч уходит за спину атакующему игроку и потом его подсекают,судья дал красную. Вопрос что же тогда не так в моменте Бителло и Пальцева?почему тут желтая?на матче Барсы и Атлетико судья лучше квалификации что ли?😂или разные правила для разных команд
вчера, 17:35
58 минут назад
47 минут назад
