Мурад Мусаев: «Краснодар» в 1-м тайме мог выжать больше, во 2-м «Динамо» играло лучше. Отдали все силы, был тяжелый выезд в Грозный, не смогли улететь вечером, поехали в Ставрополь на автобусе»

Мусаев про ничью с «Динамо»: у «Краснодара» были моменты, могли сыграть лучше.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ничьей с «Динамо» (0:0) в FONBET Кубке России.

«Играли неоптимальным составом, потеряли Ленини , Дугласа , Са. В первом тайме была более равная игра, были неплохие подходы, где могли выжать больше. Во второй половине «Динамо» играло лучше, у нас были моменты, могли распорядиться лучше.

Отдали все силы, был тяжелый выезд в Грозный на тяжелом поле, не смогли улететь вечером, остались ночевать, утром аэропорт не открылся – и поехали в Ставрополь на автобусе.

Все решится в Краснодаре», – сказал Мусаев.

У «Краснодара» 7 побед и ничья в 8 последних матчах с «Динамо». Московский клуб не обыгрывает «быков» с августа 2023-го