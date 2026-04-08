  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Гусев про 0:0 с «Краснодаром»: «Владели преимуществом во 2-м тайме, но не реализовали моменты. Сейчас надо думать про РПЛ – в чемпионате мы играть не бросим, это не про «Динамо»
Гусев про 0:0 с «Краснодаром»: «Владели преимуществом во 2-м тайме, но не реализовали моменты. Сейчас надо думать про РПЛ – в чемпионате мы играть не бросим, это не про «Динамо»

Ролан Гусев: «Динамо» владело преимуществом в игре с «Краснодаром».

Ролан Гусев подвел итоги игры между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0) в FONBET Кубке России.

– Чего не хватило, чтобы победить?

– Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру, Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.

В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское «Динамо». Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ.

– Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?

– Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю. Это что‑то поменяет, что согласен или нет с этим решением? Матч закончился, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoРолан Гусев
logoАнтон Миранчук
logoМуми Нгамале
logoМатч ТВ
logoВалентин Пальцев
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Одна из лучших наших игр при Гусеве,оборона бетон
Ответ Шляпусними
Одна из лучших наших игр при Гусеве,оборона бетон
Привет! Значит был на футболе. Совсем пропал.
В чемпе мы играть не бросим...
Рикардо понравился, уж больно шибко он держал Кордобу и ему было пофигу на его статус. В конце Кордоба уже сам психанул, жаль судья при броске через бедро не стал желтую ему показывать.

В остальном вроде бы и разогнались, но как обыгрывать Краснодар дома - большие вопросы. А ведь от Гусева руководство ждет выигрыша Кубка.
Поздравляю Краснодар с проходом, выдержали план на игру. С таким количеством брака в завершающей стадии на выезде Динамо устроится тепло на 2:0 в свои ворота.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
