Гусев про 0:0 с «Краснодаром»: «Владели преимуществом во 2-м тайме, но не реализовали моменты. Сейчас надо думать про РПЛ – в чемпионате мы играть не бросим, это не про «Динамо»
Ролан Гусев подвел итоги игры между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0) в FONBET Кубке России.
– Чего не хватило, чтобы победить?
– Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру, Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.
В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское «Динамо». Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ.
– Как оцените решение судьи отменить красную карточку Пальцева? И как вы увидели момент с голом Тюкавина?
– Смысл сейчас обсуждать? Я не люблю. Это что‑то поменяет, что согласен или нет с этим решением? Матч закончился, – сказал главный тренер «Динамо».
В остальном вроде бы и разогнались, но как обыгрывать Краснодар дома - большие вопросы. А ведь от Гусева руководство ждет выигрыша Кубка.