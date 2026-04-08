  • Фанаты «Атлетико» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ
Фанаты «Атлетико» скандировали оскорбительную кричалку про мусульман.

Болельщики «Атлетико» скандировали кричалку про мусульман перед матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра двухматчевого противостояния пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

В соцсетях появилось видео, на котором группа фанатов мадридской команды скандирует «Кто не скачет, тот мусульманин» на улицах Барселоны.

Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики сборной Испании во время товарищеского матча с командой Египта (0:0). ФИФА открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по поводу этого инцидента.

«Вали в Марокко, ублюдок!». Фанат «Атлетико» оскорбил Ямаля с трибуны во время матча с «Барсой»

Симеоне о кричалках про мусульман: «Это глобальная проблема, она есть не только в Испании, Аргентине и Бразилии. Мы утратили уважение, всем нам нужна вера в Бога»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Атлетико
Барселона
Ла Лига
религия
болельщики
происшествия
дискриминация
Лига чемпионов УЕФА
Народная кричалка Испании!
Я не пойму - а почему товарищи восточного происхождения в комментариях так переполошились? В чем причина негодования? Вы хотите скакать что ли или что? Что в этой кричалке такого оскорбительного? Почему с ней вообще так носятся и горят от этого?
Ответ Denosaur
Я так понимаю, что активно минусуют мой комментарий те, кто как раз сильно хочет поскакать, но их обделяют.
Ответ Denosaur
Я уверен большинство этих "товарищей" болеют за реал и барсу. Они бывают очень обидчивыми, в отличии от христиан😅
Алхьамдулиллах1 я мусульманин и не скачу . Вообще не вижу причин для Ямаля переживать .
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Что они этим хотят показать? Чер..ти
Ответ Пушка_Кутепова
Они этим хотят показать на глобальную проблему большой части Европы, а именно наплыв мигрантов, которые собираются в диаспоры и портят жизнь местным жителям. Большая часть этих самых мигрантов - мусульмане, все до банального просто
На спортс половина новостей "фанаты скандировали...". Это фанаты. Они должны скандировать что-то неприятное для соперника, как иначе то
Мне как мусульманину это смешно, наверное также как русскому смешно на такую же кричалку от украинцев.
хорошо быть атеистом и класть здоровенный болт на всю эту средневековую ересь
Красавцы 💪💪💪
Ответ lfc29
А в чём красавцы.?! А то ,что в Испании много ге.ев и ЛГБТ поддерживают ,а то что в Европе русские агрессоры для них, да пошла в опу эта грязная Европа со своей фальшивой толерантностью
Слишком много внимания придают нынче выкрикам толпы со стадионов…
Ответ Viacheslav Ivanov
Вот именно. Собака лает , караван идёт
Тяжёлый случай, похоже ФИФА и УЕФА конкретно штрафанет испанцев.
Ответ Андрей Гон
А им тоже скакать не дают? За что штрафовать-то?
Ответ Denosaur
Если у тебе интеллект как у птички, то я тебе ничем помочь не могу,увы.
Не стоит обращать внимание, вообще.
