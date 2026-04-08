Фанаты «Атлетико» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» перед матчем с «Барселоной» в ЛЧ

Фанаты «Атлетико» скандировали оскорбительную кричалку про мусульман.

Болельщики «Атлетико» скандировали кричалку про мусульман перед матчем с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Первая игра двухматчевого противостояния пройдет сегодня на «Камп Ноу» и начнется в 22:00 по московскому времени.

В соцсетях появилось видео, на котором группа фанатов мадридской команды скандирует «Кто не скачет, тот мусульманин» на улицах Барселоны.

Напомним, ранее такую же кричалку скандировали болельщики сборной Испании во время товарищеского матча с командой Египта (0:0). ФИФА открыла дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по поводу этого инцидента.

Симеоне о кричалках про мусульман: «Это глобальная проблема, она есть не только в Испании, Аргентине и Бразилии. Мы утратили уважение, всем нам нужна вера в Бога»