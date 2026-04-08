  • Сперцян об удалении Черникова за удар по лицу Касересу: «Судья решил, что красная, значит так. Бывает, не справился с эмоциями. Это потеря для «Краснодара»
Сперцян об удалении Черникова за удар по лицу Касересу: «Судья решил, что красная, значит так. Бывает, не справился с эмоциями. Это потеря для «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об удалении Александра Черникова в матче с «Динамо».

Команды сыграли вничью (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. На 90‑й минуте после просмотра ВАР главный арбитр Иван Абросимов показал прямую красную карточку Черникову за удар ладонью по лицу футболисту «Динамо» Хуану Касересу.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

– Второй матч подряд Черников получает в концовке красную. Как это обсуждается внутри команды? Что думаете по поводу сегодняшнего нарушения?

– Надо еще раз посмотреть, но судья принял решение, что это красная карточка, значит это красная. Сейчас не время ругаться 100%. Бывает, не справился с эмоциями. Поговорим. Мы все знаем, какой он человек.

– Насколько большая потеря Черникова для вас, как партнера по команде?

– Это потеря не только для меня, но и для всей команды. На самом деле, сейчас каждый игрок на вес золота, поэтому будем как‑то принимать решения, – сказал Сперцян.

Ответный матч пройдет в мае в Краснодаре.

На что способен «Спартак» в сезоне?15144 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Тут вопрос, когда он справляется с эмоциями..
Не бывает, а уже в каждом матче и пора к доктору нервы лечить
Смешная отмаза про эмоции. Что у игроков, что у тренеров.
Адекватная оценка.
Надеюсь, Саня справится со своими демонами. Игрок важный и нужный.
Материалы по теме
Черников удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте игры с «Динамо». Хавбек «Краснодара» получил красную во втором матче подряд
8 апреля, 17:23Фото
Мажич согласен со 2-й желтой Черникова в матче с «Ахматом»: «Он сыграл в мяч, но как он сыграл? Он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой»
8 апреля, 15:03Фото
