Сперцян об удалении Черникова за удар по лицу Касересу: «Судья решил, что красная, значит так. Бывает, не справился с эмоциями. Это потеря для «Краснодара»

Сперцян о красной Черникова: потеря для «Краснодара», не справился с эмоциями.

Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян высказался об удалении Александра Черникова в матче с «Динамо ».

Команды сыграли вничью (0:0) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. На 90‑й минуте после просмотра ВАР главный арбитр Иван Абросимов показал прямую красную карточку Черникову за удар ладонью по лицу футболисту «Динамо» Хуану Касересу.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

– Второй матч подряд Черников получает в концовке красную. Как это обсуждается внутри команды? Что думаете по поводу сегодняшнего нарушения?

– Надо еще раз посмотреть, но судья принял решение, что это красная карточка, значит это красная. Сейчас не время ругаться 100%. Бывает, не справился с эмоциями. Поговорим. Мы все знаем, какой он человек.

– Насколько большая потеря Черникова для вас, как партнера по команде?

– Это потеря не только для меня, но и для всей команды. На самом деле, сейчас каждый игрок на вес золота, поэтому будем как‑то принимать решения, – сказал Сперцян.

Ответный матч пройдет в мае в Краснодаре.