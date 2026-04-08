Владимир Пономарев: «Я мог стать легендой «МЮ». Реально мог остаться после ЧМ. Ко мне в гостиницу приходили, обещали со всем помочь. Я сказал, что у меня отец в КГБ»

Владимир Пономарев: мне предлагали перейти в «МЮ» после ЧМ.

«Мне в СССР предлагали перейти в «Манчестер Юнайтед ». Даже гражданство обещали. Я реально после чемпионата мира мог остаться в Англии. Многие наши ребята могли.

Ко мне в гостиницу приходили. Обещали со всем помочь, устроить. Я им сказал, что у меня отец в КГБ работал. Они тут же извинились и ушли.

Мог стать легендой «Манчестер Юнайтед». Но тогда это приравнивалось к предательству», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА .