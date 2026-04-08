Владимир Пономарев: «Я мог стать легендой «МЮ». Реально мог остаться после ЧМ. Ко мне в гостиницу приходили, обещали со всем помочь. Я сказал, что у меня отец в КГБ»
«Мне в СССР предлагали перейти в «Манчестер Юнайтед». Даже гражданство обещали. Я реально после чемпионата мира мог остаться в Англии. Многие наши ребята могли.
Ко мне в гостиницу приходили. Обещали со всем помочь, устроить. Я им сказал, что у меня отец в КГБ работал. Они тут же извинились и ушли.
Мог стать легендой «Манчестер Юнайтед». Но тогда это приравнивалось к предательству», – сказал бывший защитник сборной СССР и ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Сейчас тоже по телефону наследство африканских принцев предлагают...