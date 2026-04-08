Тюкавин про 0:0: «Динамо» переиграло «Краснодар» во 2-м тайме. В перерыве был разговор на повышенных тонах, после мы стали лучше»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил игру команды против «Краснодара».
Бело-голубые дома сыграли вничью (0:0) с «Краснодаром» в первого матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Гол Тюкавина на 96-й минуте отменили из-за офсайда.
«Во втором тайме мы переиграли «Краснодар», но не смогли забить и довести последний пас.
В перерыве был разговор на повышенных тонах, во втором тайме мы стали играть лучше», – заявил Тюкавин.
Ответный матч пройдет в мае Краснодаре, точная дата будет известна позднее.
На что способен «Спартак» в сезоне?16179 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
4 комментария
Надо было в Москве выигрывать в большинстве, а в Краснодаре быки порвут динамо.
Можно собраться, и сделать нужный результат, даже играя в Краснодаре. И, я думаю, что тренерский штаб Динамо, найдëт как нужные слова, так и тактические решения.... Глядишь и Степашин & K, чем то сгодится- не только пëрлы пи......
Судью перед матчем на аудиенцию вызовет?
Вот не поверишь... , но как же ты близок... Кажется, что ты вспотел, а пота нет😉
