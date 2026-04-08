Тюкавин про 0:0: «Динамо» переиграло «Краснодар» во 2-м тайме. В перерыве был разговор на повышенных тонах, после мы стали лучше»

Тюкавин про 0:0 с «Краснодаром»: покричали в перерыве и стали играть лучше.

Нападающий «Динамо » Константин Тюкавин оценил игру команды против «Краснодара ».

Бело-голубые дома сыграли вничью (0:0) с «Краснодаром» в первого матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Гол Тюкавина на 96-й минуте отменили из-за офсайда.

«Во втором тайме мы переиграли «Краснодар», но не смогли забить и довести последний пас.

В перерыве был разговор на повышенных тонах, во втором тайме мы стали играть лучше», – заявил Тюкавин.

Ответный матч пройдет в мае Краснодаре, точная дата будет известна позднее.