Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника

Фанаты «Зенита» называли футболистов «Спартака» оскорбительным прозвищем во время объявления составов на матче FONBET Кубка России.
Игра 2-го раунда полуфинала Пути регионов проходит в Санкт-Петербурге. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.
Ранее объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» призывало отказаться от оскорблений в адрес красно-белых во время сегодняшнего матча: «Патриотизм первостепенен – кроме того, началась Страстная неделя. Просьба не превращать игру в «ад и Израиль».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
163 комментария
Первый раз что-ли?)