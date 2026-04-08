  • Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника
Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника

Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» во время объявления состава «Спартака».

Фанаты «Зенита» называли футболистов «Спартака» оскорбительным прозвищем во время объявления составов на матче FONBET Кубка России.

Игра 2-го раунда полуфинала Пути регионов проходит в Санкт-Петербурге. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.

Ранее объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» призывало отказаться от оскорблений в адрес красно-белых во время сегодняшнего матча: «Патриотизм первостепенен – кроме того, началась Страстная неделя. Просьба не превращать игру в «ад и Израиль».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Показали себя и зенит без прикрас.
Ответ Костас Костофы
Перед матчем тот же зенит : "Обойдемся без оскорблений в матче"😁
Ответ Костас Костофы
Это как раз матч без Fan ID, наверное?
призываем не оскорблять другу друга, потом баннер религиозный, продержались 1 минуту)
Ответ Streetbor
Комментарий скрыт
Ответ Streetbor
Сами придумали правило, сами отменили)
Первый раз что-ли?)
Там на вираже маргиналы и расчленители
Ответ Костас Костофы
Комментарий скрыт
Ответ Костас Костофы
Отнюдь не там...
Ну так культурная столица!
Внебрачные дети начальника порта
культурных патриотов надолго не хватило
Держа Образ в канун святого праздника и поминая Луческу - это позор!
Некрасиво. Потом будут удивляться, чего помоями поливают и клуб, и болельщиков.
Ответ Парень со двора Шмурнова
Таких болельщиков - есть за что. А клуб они (может быть, и специально) подставляют.
Не халяльный Питер...
Как я и говорил, в лицемерии, переобувании и ханжестве болельщикам Зенита нет равных. Тогда меня заминусовали, хотя это была совершенна правда, подтверждённая самими же болельщиками Зенита.
