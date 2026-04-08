Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника

Фанаты «Зенита» называли футболистов «Спартака » оскорбительным прозвищем во время объявления составов на матче FONBET Кубка России.

Игра 2-го раунда полуфинала Пути регионов проходит в Санкт-Петербурге. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.

Ранее объединение болельщиков «Зенита » «Ландскрона» призывало отказаться от оскорблений в адрес красно-белых во время сегодняшнего матча: «Патриотизм первостепенен – кроме того, началась Страстная неделя. Просьба не превращать игру в «ад и Израиль».