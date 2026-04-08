Сафонов сыграет с «Ливерпулем». Матвей попал в старт «ПСЖ» на 14-й матч подряд

Матвей Сафонов начнет игру против «Ливерпуля» в стартовом составе.

Россиянин сыграет в воротах в 14-м матче «ПСЖ» подряд. Серия началась 28 января. Также Матвей провел четыре игры в декабре, прежде чем получил травму руки и выбыл на месяц.

Игра парижан против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую трансляцию матча.

«ПСЖ» пропустил после двух ошибок Сафонова подряд. «Тулуза» заработала угловой после неудачного выхода вратаря из штрафной и забила, когда Матвей не удержал мяч после подачи