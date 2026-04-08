Сафонов сыграет с «Ливерпулем». Матвей попал в старт «ПСЖ» на 14-й матч подряд
Матвей Сафонов начнет игру против «Ливерпуля» в стартовом составе.
Россиянин сыграет в воротах в 14-м матче «ПСЖ» подряд. Серия началась 28 января. Также Матвей провел четыре игры в декабре, прежде чем получил травму руки и выбыл на месяц.
Игра парижан против «Ливерпуля» в 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по московскому времени.
«ПСЖ» пропустил после двух ошибок Сафонова подряд. «Тулуза» заработала угловой после неудачного выхода вратаря из штрафной и забила, когда Матвей не удержал мяч после подачи
На что способен «Спартак» в сезоне?13896 голосов
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Я так понимаю, стартовые составы выйдут в формате 22 новостей?
Редакторам некогда там Спартак зенит играет . Да может Федя опять джинсы новые купил
Давай, Матвей, вся страна за тебя болеет!
Сегодня будет настоящая проверка!
Удачи!
Всей душой за нашего слоняру!
Пора -пора- порадуемся!
Теперь главное без ляпов. И без: так тут его расстреливали в упор
Задолбали. Он давно основной
Удачи. Тут ошибаться нельзя. Любая ошибка и банка обеспечена
Хвича будет меняться футболкой с Мамардашвили!
