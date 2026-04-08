2

Карседо о Зобнине: «Настоящий капитан и пример для всех, он знает, что такое «Спартак». Роман добавляет нам характер и помогает идти вперед»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил лидерские качества капитана команды Романа Зобнина.

Красно-белые сегодня сыграют с «Зенитом» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Зобнин будет капитаном команды в матче.

«Зобнин – настоящий капитан и на поле, и за его пределами, пример для всех остальных, я уверен в нем. Он знает, что такое «Спартак», Роман добавляет нам характер и помогает всем идти вперед. Зобнин может играть на разных позициях, важно соблюдать общекомандный баланс и использовать его лучшие качества, с ним мы прибавили в компактности.

Очень важно заходить в штрафную площадь соперника и создавать там моменты. Можно выходить хоть с тремя номинальными нападающими, но если ты не заходишь в штрафную, то в этом нет смысла. Мы сегодня задействуем несколько футболистов группы атаки, будет ротация, мобильность, будем стараться создавать моменты и доводить до завершения», – сказал Карседо.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
