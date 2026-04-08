Семак о Соболеве в запасе на матч со «Спартаком»: «Элементарная ротация и возможность для Дурана себя проявить. Те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше, и наоборот»

Семак о Соболеве в запасе на матч со «Спартаком»: элементарная ротация.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак объяснил, почему Александр Соболев остался в запасе на матч со «Спартаком ».

Игра второго полуфинального раунда Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

– Почему в стартовом составе вместо Соболева выходит Дуран?

– В последнее время Саша играет много, поэтому это элементарная ротация и возможность для Дурана проявить себя. У нас также Игорь Дивеев не в стартовом составе.

Мы смотрим на состояние игроков: те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше. И наоборот – те, кто позже присоединился и не играл в чемпионате, получают больше практики. Такая ротация, – сказал Семак.