Семак о Соболеве в запасе на матч со «Спартаком»: «Элементарная ротация и возможность для Дурана себя проявить. Те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше, и наоборот»
Семак о Соболеве в запасе на матч со «Спартаком»: элементарная ротация.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему Александр Соболев остался в запасе на матч со «Спартаком».
Игра второго полуфинального раунда Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.
– Почему в стартовом составе вместо Соболева выходит Дуран?
– В последнее время Саша играет много, поэтому это элементарная ротация и возможность для Дурана проявить себя. У нас также Игорь Дивеев не в стартовом составе.
Мы смотрим на состояние игроков: те, кто больше играл и накопил усталость, сыграют меньше. И наоборот – те, кто позже присоединился и не играл в чемпионате, получают больше практики. Такая ротация, – сказал Семак.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
2 россиянина в стартовом составе у Зенита. Такая вот, ротация.
Где они её накопить-то успели?))
У Дурана такой же вопрос, зачем ему выходить на поле, да ещё и Соболев при этом отдыхает)
Семачелло понимает в качестве и как с ним обращаться ).
