У «Краснодара» 7 побед и ничья в 8 последних матчах с «Динамо». Московский клуб не обыгрывает «быков» с августа 2023-го

«Динамо» больше двух лет не может обыграть «Краснодар ».

Сегодня команды сыграли вничью в FONBET Кубке России – 0:0.

В последний раз московский клуб одерживал победу над «быками» в августе 2023 года. С тех пор они встречались 8 раз: «Краснодар» победил 7 раз (дважды – по пенальти в Кубке) и один раз сыграл с «Динамо » вничью.

В мае клубы проведут друг с другом еще два матча.