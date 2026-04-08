11

«Динамо» не побеждает 4 матча – 2 ничьих, 2 поражения

«Динамо» не может победить уже почти месяц.

Команда Ролана Гусева сегодня сыграла вничью с «Краснодаром» (0:0) в FONBET Кубке России.

4 апреля она разделила очки с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ, 22-го уступила «Зениту» (1:3) в чемпионате, 18-го – «Спартаку» (0:1) в Кубке.

Последняя победа была одержана «Динамо» 14 марта – над «Ростовом» (1:0).

13 апреля московский клуб встретится с «Акроном».

На что способен «Спартак» в сезоне?13880 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРолан Гусев
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И самое интересное, что эта серия началась аккурат после выхода статьи на спортс с тезисами о самой играющей команде весны!
Сегодня динамовцы играли хорошо
Потому что не проиграли?
В том числе
Играло Динамо норм. Но нет ощущения, что Краснодар играл на полную. Плюс только в том, что в ответке не будет Черникова. Ну и Рикардо прям топарь. Позицию держит просто супер. Но, честно, не особо понимаю за счет чего Краснодар обыгрывать у них дома. Если они как на ЦСКА настроятся, то не выдержит защита Динамо
Минус нгамале у динамо. Это потеря больше явно
ой ой, как обидно. Да наsr@ть на эти два поражения. 1:0 от Спартака вообще никакого значения не сыграло. 1:3 от Зенита это не Карпинское 1:2 от Акрона. Ничья против Оренбурга - это, конечно, не очень хорошо, но сегодняшняя игра была хорошей! И вся борьба ещё впереди! Так что со своей статистикой, уважаемые авторы, можете идти неизведанными маршрутами в известные места!
Карпин ушел,вожжи ослабли чуть,полегче стало. А теперь все назад возвращается.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем