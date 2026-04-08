«Динамо» не побеждает 4 матча – 2 ничьих, 2 поражения

«Динамо» не может победить уже почти месяц.

Команда Ролана Гусева сегодня сыграла вничью с «Краснодаром » (0:0) в FONBET Кубке России.

4 апреля она разделила очки с «Оренбургом» (3:3) в Мир РПЛ , 22-го уступила «Зениту» (1:3) в чемпионате, 18-го – «Спартаку» (0:1) в Кубке.

Последняя победа была одержана «Динамо » 14 марта – над «Ростовом» (1:0).

13 апреля московский клуб встретится с «Акроном».