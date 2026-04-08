Генич о колкостях в адрес Дзюбы: «Ну подрочил на камеру, только этим запомнился? Все равно что «Кофеманию» припоминать Кокорину и Мамаеву или Смолову. У них богатая жизнь без этого»

Генич о Дзюбе: припоминать ему то видео все равно, что другим «Кофеманию».

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич высказался о подколах футболистов в адрес Артема Дзюбы .

Генич порассуждал о том, что оппоненты пытаются поддеть форварда «Акрона » в ответ на его колкости, прибегая только к одному приему – вспоминая его видео интимного характера, слитое в интернет.

Ранее в ответ на слова Дзюбы об его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев написал : «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀 Так что вратарей не толкай во вратарской».

«Слушай, это знаешь как… Мне все время припоминают, что я лысый. Мне часто пишут в комментариях – лысый шарлатан, лысый лудоман. Они думают, что тем, что я лыс, они меня оскорбляют. Но это констатация.

Ну подрочил Дзюба на камеру – ну ок, это всплыло. Что, только этим он запомнился? Только это припоминать?

Все равно что Кокорину и Мамаеву или сейчас Феде [Смолову] припоминать «Кофеманию». У них достаточно богатая жизнь без этого», – сказал Генич на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».