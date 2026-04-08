  • Генич о колкостях в адрес Дзюбы: «Ну подрочил на камеру, только этим запомнился? Все равно что «Кофеманию» припоминать Кокорину и Мамаеву или Смолову. У них богатая жизнь без этого»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о подколах футболистов в адрес Артема Дзюбы.

Генич порассуждал о том, что оппоненты пытаются поддеть форварда «Акрона» в ответ на его колкости, прибегая только к одному приему – вспоминая его видео интимного характера, слитое в интернет.

Ранее в ответ на слова Дзюбы об его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев написал: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀 Так что вратарей не толкай во вратарской».

«Слушай, это знаешь как… Мне все время припоминают, что я лысый. Мне часто пишут в комментариях – лысый шарлатан, лысый лудоман. Они думают, что тем, что я лыс, они меня оскорбляют. Но это констатация.

Ну подрочил Дзюба на камеру – ну ок, это всплыло. Что, только этим он запомнился? Только это припоминать?

Все равно что Кокорину и Мамаеву или сейчас Феде [Смолову] припоминать «Кофеманию». У них достаточно богатая жизнь без этого», – сказал Генич на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
Надеюсь,лысый лудоман дрочить на камеру не будет.
Серега, зачем ты ему подсказал?
или выеживаться на кого-то в Кофе мании. Там его быстренько потушат
Дзюба дрочил на камеру,а Кокорин и Мамаев дрочили в камере...
Вот такой вот анекдот о нюансах от лудомана по кличке"лысый череп".
Друг другу
а деньги в кружку ©
Почему "только к одному приёму"? А как же Вовкин кошелёк?
А ведь с годами эти истории могут объединить в одну))
То что у них достаточно богатая жизнь, в прямом смысле, с этим действительно не поспоришь.
Вообще впервые и от него самого слышу, что над нам смеются за то, что он лысый. Токсичный, самодовольный, обидчивый сплетник - да. Но лысый..
А Геничу и выделится нечем, не умом же.
Косте часто пишут, что он плохой комментатор, отвратительный сплетник, который подставляет своих корешей... А про лысого не помню
Не, он прав. Артём еще и голы забивает. Всем бы так. Не знаю, какой он там человек, но в футбольном плане он отличный игрок.
Вот не знал, что он лысый! Даже тут такого о нем не читал в комментах.
Лысый шарлатан - это о лысых тренерах было много раз, особенно о сербах, чисто ради смеха, он-то с чего решил, что он им ровня?
Лысый лудоман - констатация факта, по его словам, ну ок.
Дзюбе припоминают не один такой перформанс - ещё и то, что он сделал с бедным Азмуном. А Акинфею - Корею и 43. Коко - стул, Феде - дичь. В смысле роковую паненку. Такая жизнь, что что-то становится причиной троллинга. У лысого вот - лудоман, судя по всему.
Генич молодец, все ему говорят, что он лудоман (он сам не отрицает), а он делает акцент, что он лысый. Лысина ему как раз идёт.
