Генич о колкостях в адрес Дзюбы: «Ну подрочил на камеру, только этим запомнился? Все равно что «Кофеманию» припоминать Кокорину и Мамаеву или Смолову. У них богатая жизнь без этого»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о подколах футболистов в адрес Артема Дзюбы.
Генич порассуждал о том, что оппоненты пытаются поддеть форварда «Акрона» в ответ на его колкости, прибегая только к одному приему – вспоминая его видео интимного характера, слитое в интернет.
Ранее в ответ на слова Дзюбы об его отмененном голе в матче с ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев написал: «Ты все время забываешь, что, когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля! 😀 Так что вратарей не толкай во вратарской».
«Слушай, это знаешь как… Мне все время припоминают, что я лысый. Мне часто пишут в комментариях – лысый шарлатан, лысый лудоман. Они думают, что тем, что я лыс, они меня оскорбляют. Но это констатация.
Ну подрочил Дзюба на камеру – ну ок, это всплыло. Что, только этим он запомнился? Только это припоминать?
Все равно что Кокорину и Мамаеву или сейчас Феде [Смолову] припоминать «Кофеманию». У них достаточно богатая жизнь без этого», – сказал Генич на видео в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Вот такой вот анекдот о нюансах от лудомана по кличке"лысый череп".
Лысый шарлатан - это о лысых тренерах было много раз, особенно о сербах, чисто ради смеха, он-то с чего решил, что он им ровня?
Лысый лудоман - констатация факта, по его словам, ну ок.
Дзюбе припоминают не один такой перформанс - ещё и то, что он сделал с бедным Азмуном. А Акинфею - Корею и 43. Коко - стул, Феде - дичь. В смысле роковую паненку. Такая жизнь, что что-то становится причиной троллинга. У лысого вот - лудоман, судя по всему.