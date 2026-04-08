Черников удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте игры с «Динамо». Хавбек «Краснодара» получил красную во втором матче подряд
Черников удален во второй игре подряд.
«Краснодар» остался в меньшинстве в конце игры с «Динамо» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
На 89-й минуте полузащитник «быков» Александр Черников в момент, когда его команда разыгрывала угловой, шлепнул ладонью по лицу Хуану Касересу. Парагваец замер и через несколько мгновений упал на газон.
Главный судья Иван Абросимов после подсказки видеоассистента и просмотра повтора принял решение удалить Черникова.
Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
надоело играть в Краснодаре?
два тупейших удаления за 5 дней
надеюсь его накажут в клубе за эти удаления. На заре карьеры было много удалений, потом вроде бы успокоился, теперь опять. Я еще понимаю получить красную карточку или вторую ЖК в борьбе за мяч, но в рукопашной битве за мяч это слишком.
В Краснодаре раньше еще Кордоба часто удалялся, но его "вылечили", надеюсь и этого "вылечат"
2 ЖК как минимум заслужил