Черников удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте игры с «Динамо». Хавбек «Краснодара» получил красную во втором матче подряд

Черников удален во второй игре подряд.

«Краснодар » остался в меньшинстве в конце игры с «Динамо » (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

На 89-й минуте полузащитник «быков» Александр Черников в момент, когда его команда разыгрывала угловой, шлепнул ладонью по лицу Хуану Касересу . Парагваец замер и через несколько мгновений упал на газон.

Главный судья Иван Абросимов после подсказки видеоассистента и просмотра повтора принял решение удалить Черникова.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

