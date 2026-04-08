  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Черников удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте игры с «Динамо». Хавбек «Краснодара» получил красную во втором матче подряд
Фото
72

Черников удален за удар ладонью по лицу Касересу на 91-й минуте игры с «Динамо». Хавбек «Краснодара» получил красную во втором матче подряд

Черников удален во второй игре подряд.

«Краснодар» остался в меньшинстве в конце игры с «Динамо» (0:0) в первом финальном матче Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

На 89-й минуте полузащитник «быков» Александр Черников в момент, когда его команда разыгрывала угловой, шлепнул ладонью по лицу Хуану Касересу. Парагваец замер и через несколько мгновений упал на газон.

Главный судья Иван Абросимов после подсказки видеоассистента и просмотра повтора принял решение удалить Черникова.

Александр получил красную карточку во второй игре подряд. 4 апреля он был удален в игре с «Ахматом».

Статистику 26-летнего хавбека можно изучить здесь.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

На что способен «Спартак» в сезоне?18610 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoАлександр Черников
logoпремьер-лига Россия
Иван Абросимов
видеоповторы
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoХуан Касерес II
logoFONBET Кубок России
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Черникову нервишки бы подлечить
Ответ funnynerd21
Черникову нервишки бы подлечить
Он вторую игру подряд удаляется. Но сейчас в кубке. Теперь мини-отпуск)
Ответ funnynerd21
Черникову нервишки бы подлечить
Есть шанс, что у него ЖКТ болит.
В своем репертуаре #######! Кто-то его еще продолжает защищать. Краснодар - самая грязная команда лиги, это подтверждается почти каждую игру.
Ответ giovanni@footman
В своем репертуаре #######! Кто-то его еще продолжает защищать. Краснодар - самая грязная команда лиги, это подтверждается почти каждую игру.
Комментарий скрыт
Ответ giovanni@footman
В своем репертуаре #######! Кто-то его еще продолжает защищать. Краснодар - самая грязная команда лиги, это подтверждается почти каждую игру.
Как по мне Краснодар должен был ввосьмером этот матч доигрывать. 1.Заменённая на ЖК красная. 2.Сперцян. Сколько раз он "с продавливанием" ноги динамикам оттаптывал- не счесть. На две ЖК точно наиграл. 3.Ну хоть третью показали.
Ого. Оказывается нельзя бить соперника по лицу в штрафной. А в воскресенье еще можно было
Ответ grz brz
Ого. Оказывается нельзя бить соперника по лицу в штрафной. А в воскресенье еще можно было
Как же ты пытаешься натянуть сову...эти два эпизода как черное и белое
Ответ Hunt13
Как же ты пытаешься натянуть сову...эти два эпизода как черное и белое
В том, что в воскресенье били игрока, к которому мяч летел, а тут просто рандомного?
Наконец то ему стали давать карточки!
Черников устроил себе майские выходные в апреле)
Почему не удалён Сперцян на наступ шипами в штрафной Динамо в конце матча???
Ответ Армеец-1
Почему не удалён Сперцян на наступ шипами в штрафной Динамо в конце матча???
нельзя удалять Сперцяна, это же футболист мирового класса, которого хотят все купить и не могут которое трансферное окно, нельзя удалять
вот этого вот, вообще, не понял
надоело играть в Краснодаре?
два тупейших удаления за 5 дней
Ответ imaginary
вот этого вот, вообще, не понял надоело играть в Краснодаре? два тупейших удаления за 5 дней
и оба удаления перед важнейшими играми...
надеюсь его накажут в клубе за эти удаления. На заре карьеры было много удалений, потом вроде бы успокоился, теперь опять. Я еще понимаю получить красную карточку или вторую ЖК в борьбе за мяч, но в рукопашной битве за мяч это слишком.
В Краснодаре раньше еще Кордоба часто удалялся, но его "вылечили", надеюсь и этого "вылечат"
А Спертсян почему доиграл матч?
2 ЖК как минимум заслужил
Касаресу оскара за актерское мастерство, Черникову таблеток от ярости.
Ответ ЦЕС
Касаресу оскара за актерское мастерство, Черникову таблеток от ярости.
Касерес, конечно, усиленно изображал адскую боль, но Черников правда ударил его по лицу. Вот зачем?!..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем