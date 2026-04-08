  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде о желтой Тчуамени и дисквалификации на ответный матч с «Баварией»: «Он сбил Олисе с ног, подбежав сзади. Сорвана многообещающая атака»
Итурральде о желтой Тчуамени и дисквалификации на ответный матч с «Баварией»: «Он сбил Олисе с ног, подбежав сзади. Сорвана многообещающая атака»

Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил желтую карточку полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени в матче с «Баварией».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил дома со счетом 1:2. На 37-й минуте арбитр Майкл Оливер показал Тчуамени желтую карточку за фол против Майкла Олисе – предупреждение стало для француза третьим в текущем розыгрыше ЛЧ, и теперь он пропустит ответную игру в Мюнхене.

«За [срыв] многообещающей атаки, потому что он подбежал к Олисе сзади и сбил его с ног», – сказал Итурральде в программе Carrusel Deportivo.

Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»

На что способен «Спартак» в сезоне?14346 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoОрельен Тчуамени
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoбундеслига Германия
logoсудьи
logoМайкл Оливер
logoЛа Лига
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Я думаю что если бы это зависело от этого человека он бы всю команду дисквалифицировал из-за одной жолтой
Ответ roni20
Прям жОлтой?
случайный контакт , никто Олисе не сбивал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем