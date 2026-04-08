Итурральде о желтой Тчуамени и дисквалификации на ответный матч с «Баварией»: «Он сбил Олисе с ног, подбежав сзади. Сорвана многообещающая атака»
Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил желтую карточку полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени в матче с «Баварией».
В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» уступил дома со счетом 1:2. На 37-й минуте арбитр Майкл Оливер показал Тчуамени желтую карточку за фол против Майкла Олисе – предупреждение стало для француза третьим в текущем розыгрыше ЛЧ, и теперь он пропустит ответную игру в Мюнхене.
«За [срыв] многообещающей атаки, потому что он подбежал к Олисе сзади и сбил его с ног», – сказал Итурральде в программе Carrusel Deportivo.
Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Я думаю что если бы это зависело от этого человека он бы всю команду дисквалифицировал из-за одной жолтой
Прям жОлтой?
случайный контакт , никто Олисе не сбивал
