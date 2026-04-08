Итурральде о желтой Тчуамени и дисквалификации на ответный матч с «Баварией»: «Он сбил Олисе с ног, подбежав сзади. Сорвана многообещающая атака»

Итурральде о желтой Тчуамени: за срыв перспективной атаки.

Бывший арбитр Ла Лиги Эдуардо Итурральде Гонсалес объяснил желтую карточку полузащитника «Реала » Орельена Тчуамени в матче с «Баварией».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал » уступил дома со счетом 1:2. На 37-й минуте арбитр Майкл Оливер показал Тчуамени желтую карточку за фол против Майкла Олисе – предупреждение стало для француза третьим в текущем розыгрыше ЛЧ, и теперь он пропустит ответную игру в Мюнхене.

«За [срыв] многообещающей атаки, потому что он подбежал к Олисе сзади и сбил его с ног», – сказал Итурральде в программе Carrusel Deportivo.

Арбелоа о дисквалификации Тчуамени на ответный матч с «Баварией»: «Не знаю, как Оливер увидел там желтую и почему не было удаления за фол на Мбаппе. Эти решения невозможно понять»