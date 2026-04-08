  • «Махачкала» с фондом «Надежда» объявили сбор для пострадавших от наводнения в Дагестане: «Крайне тяжелая ситуация, тысячи людей остались без самого необходимого. Клуб уже направил средства»
2

«Динамо» Махачкала: поддержите Дагестан, людям нужна любая помощь.

Махачкалинское «Динамо» попросило о поддержке пострадавших от наводнения в Дагестане. 

Футболисты и главный тренер команды Вадим Евсеев выступили на видео, выложенном в соцсетях клуба.

«В Дагестане из-за стихийного бедствия сложилась крайне тяжелая ситуация. Есть погибшие, многие потеряли все или большую часть имущества.

Тысячи людей остались без самого необходимого – питьевой воды и одежды.

В Дагестане не нужно объяснять, что произошло. Здесь эта беда коснулась почти каждого. Весь Дагестан сплотился и помогает друг другу, но это видео увидят и за пределами республики. Поэтому мы обращаемся ко всему футбольному сообществу России. Сейчас людям здесь нужна любая помощь – прежде всего финансовая.

Мы в «Динамо» не оторваны от происходящего. Наша база тоже была подтоплена, мы каждый день видим последствия стихии на улицах Махачкалы и Каспийска, мы живем здесь.

Все футболисты и сотрудники «Динамо» уже направили личные средства, а клуб перечислил миллионы рублей в фонд помощи и готовит отправку партии одежды в пострадавшие районы.

Специалисты прогнозируют третью волну паводка в ближайшие дни. Мы знаем, что многие спрашивают – как помочь Дагестану? Вы можете перевести любую сумму в благотворительный фонд «Надежда». Ссылку на сбор вы найдете под этим видео.

Любая помощь важна, а если нет возможности перевести средства – просто распространите это видео. Не оставайтесь в стороне. Поддержите Дагестан!» – говорится в клубном видео.

Ранее РФС запустил акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. 

Молодцы кто поддержал
