Ассистент Кэррика Холланд: «Финиш в зоне ЛЧ – это хорошо, но «МЮ» должен стремиться к большему, к месту как можно ближе к вершине»

Тренер «МЮ»: надо стремиться к месту рядом с вершиной, а не только в зоне ЛЧ.

Ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика Стив Холланд высказался о планах команды на оставшуюся часть сезона.

– После матча с «Лидсом» до конца сезона останется семь матчей. Можно ли считать, что вы воспринимаете этот перерыв как возможность передохнуть и перезагрузиться перед борьбой за попадание в Лигу чемпионов?

– Да. Думаю, что мы в клубе должны говорить о том, что надо финишировать как можно ближе к вершине. Не знаю, насколько это реально, но это всегда должно быть нашей задачей: подойти как можно ближе к вершине.

Мы больше говорили с игроками о том, чтобы выигрывать наши матчи, а не думать слишком много о том, что происходит ниже нас в таблице. Но да, учитывая ситуацию, финиш в зоне Лиги чемпионов был бы для нас хорошим результатом, но я думаю, что мы всегда должны стремиться к большему, – сказал Холланд.