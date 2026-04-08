Барриос о «Зените»: «Я горд защищать цвета главного клуба России. Рад, что наши пути пересеклись – надеюсь, впереди еще много титулов и трофеев»

Вильмар Барриос: «Зенит» – главный клуб в моей карьере.

Колумбийский полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года и провел в составе сине-бело-голубых 252 матча.

– В 100-летней истории «Зенита» только 25 игроков провели в составе команды 250 матчей и более. Вы один из них. Каковы ощущения?

– Это большая гордость и счастье. «Зенит» – ​главный клуб в моей карьере, я очень рад, что однажды наши пути пересеклись и вместе мы одержали столько ярких и славных побед. Очень надеюсь, что впереди у нас еще много титулов и трофеев.

– Историки называют эту группу игроков «Клуб легенд «Зенита». Вы понимаете, что это навсегда?

– Никогда не думал о себе в таком ключе, но повторю: я горд защищать цвета главного клуба России, тем более делать это на протяжении столь долгого времени. В «Зените» к игрокам и результатам команды предъявляются самые высокие требования, и соответствовать им – ​честь для меня. Сколько бы ни продлилась наша общая история, одно я знаю точно: воспоминания об игре в петербургском клубе и люди, которых он мне подарил, останутся со мной на всю жизнь.

– Кроме вас, в «Клубе легенд» всего два иностранца – ​Нико Ломбертс и Данни. Чтобы играть в неродной стране, да еще и в одном клубе, должно совпасть много факторов. Каковы они в вашем случае?

– Их действительно немало. Главным образом это заслуга «Зенита», который с первого же дня в Петербурге принял меня и мою семью с теплотой и любовью. Когда оказываешься в таком большом клубе и сразу чувствуешь к себе такое отношение, хочется как можно скорее отблагодарить его за это лучшим футболом, на который ты способен. Я пришел в очень сильную команду, которая ставила и продолжает ставить перед собой самые высокие цели. Мы завоевали один титул, другой, третий – ​и после этого у меня уже не могло быть иных желаний, кроме как каждый год становиться первым, – сказал Барриос.