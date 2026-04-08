Александр Побегалов: «Я слушал хэви-метал и пауэр-метал, теперь переключился на трэш. Стараюсь приобретать лучшее от Exodus, Anthrax, Megadeth, Metallica, но на пластинках можно разориться»

Побегалов: слушал хэви-метал и пауэр-метал, теперь переключился на трэш.

Бывший главный тренер «Шинника » Александр Побегалов рассказал о своих музыкальных вкусах.

– Когда-то в пятерку ваших любимых групп входили Royal Hunt, Judas Priest, Cornerstone, Stratovarius и HammerFall. Сейчас что слушаете?

– Если раньше предпочитал хэви-метал и пауэр-метал, то в последние годы переключился на трэш. Но качественный. Exodus, Anthrax, Megadeth, Metallica... Все лучшее, что они сочинили, стараюсь приобрести.

Часто заглядываю в специализированный магазин, расположенный в трех минутах ходьбы от стадиона «Шинник». Продавцы знают мои вкусы, кое-что оставляют. В основном диски. Есть у меня и проигрыватель для виниловых пластинок. Но на них можно разориться.

– В курсе, что 6 июня в Москве выступит Тим «Риппер» Оуэнс, бывший вокалист Judas Priest?

– Нет. Вы меня удивили. Это что же получается – для западных музыкантов снова открываются двери? Класс! Закончим интервью – полезу в интернет, посмотрю, что с билетами. В наше время сложно планировать вдолгую, но, если Оуэнс действительно доедет до Москвы, с удовольствием послушаю его вживую, – сказал 70-летний Побегалов.