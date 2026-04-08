  Александр Побегалов: «Я слушал хэви-метал и пауэр-метал, теперь переключился на трэш. Стараюсь приобретать лучшее от Exodus, Anthrax, Megadeth, Metallica, но на пластинках можно разориться»
Александр Побегалов: «Я слушал хэви-метал и пауэр-метал, теперь переключился на трэш. Стараюсь приобретать лучшее от Exodus, Anthrax, Megadeth, Metallica, но на пластинках можно разориться»

Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал о своих музыкальных вкусах.

– Когда-то в пятерку ваших любимых групп входили Royal Hunt, Judas Priest, Cornerstone, Stratovarius и HammerFall. Сейчас что слушаете?

– Если раньше предпочитал хэви-метал и пауэр-метал, то в последние годы переключился на трэш. Но качественный. Exodus, Anthrax, Megadeth, Metallica... Все лучшее, что они сочинили, стараюсь приобрести.

Часто заглядываю в специализированный магазин, расположенный в трех минутах ходьбы от стадиона «Шинник». Продавцы знают мои вкусы, кое-что оставляют. В основном диски. Есть у меня и проигрыватель для виниловых пластинок. Но на них можно разориться.

– В курсе, что 6 июня в Москве выступит Тим «Риппер» Оуэнс, бывший вокалист Judas Priest?

– Нет. Вы меня удивили. Это что же получается – для западных музыкантов снова открываются двери? Класс! Закончим интервью – полезу в интернет, посмотрю, что с билетами. В наше время сложно планировать вдолгую, но, если Оуэнс действительно доедет до Москвы, с удовольствием послушаю его вживую, – сказал 70-летний Побегалов.

Михалыч сам по себе легенда, еще и отличное музло слушает)
Я так до блэк металла дошел когда-то 😅
Нихера себе) Неожиданно)
Класс! Вот так на стратовариусе Шинник и вдохновился на 5 место в чемпионате))
Мб, Булойчику в раздевалке после очередных вялых 0:0 в первом тайме стоит включить какую-то из этих групп)
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
3 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
6 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
11 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
25 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
46 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
50 минут назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
55 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
19 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
32 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
37 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
44 минуты назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем