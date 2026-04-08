  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев про Акинфеева: «Овечкин для России важнее, конечно. Игорь не поехал в Европу – как бы он там выглядел? Сафонов решился и зарекомендовал себя на весь мир, а Игорь не рискнул»
91

– Владимир Алексеевич, недавно был открыт ваш бюст на Аллее спортивной славы ЦСКА. Хотели бы, чтобы следующему открыли Игорю Акинфееву, который празднует сегодня юбилей – 40 лет?

– Игорьку? Конечно! С удовольствием. Рядом со мной гимнастка Хоркина, теперь можно Игоря. Буду в отличной компании. 

– Не так много российских спортсменов, кто продолжает в 40 лет выступать на высоком уровне. Александр Овечкин до сих пор играет за «Вашингтон» в НХЛ. Акинфеев в РПЛ за ЦСКА. Если брать глобально, кто из них наибольший вклад вносит в российский спорт?

– Это два выдающихся спортсмена. Но Овечкин для России важнее Акинфеева, конечно. В мировом плане он выше. Их, конечно, относительно друг друга не очень этично сравнивать. Один в хоккее, другой – в футболе. Но Игорь не поехал ни в Европу, ни в какой-то другой клуб в мире. Он решил остаться в ЦСКА. Конечно, его большая заслуга, что он до сих пор основной вратарь команды. Но как бы он там выглядел?

Сафонов же решился на переход в «ПСЖ». Рискнул, но перешел. Теперь под таким давлением находится. Стоит ошибиться – и все, гадости всякие сыплются. Но он себя все равно зарекомендовал на весь мир благодаря тем пенальти.

Вне России моментально можно сгореть и потеряться. Пока он на хорошем счету. Я рад за него. Флаг ему в руки. А Акинфеев не рискнул уезжать, хотя были же предложения. Оказался не очень рисковым парнем. Я бы, конечно, рискнул, – сказал бывший защитник ЦСКА.

На что способен «Спартак» в сезоне?14169 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoИгорь Акинфеев
logoВашингтон
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
logoЦСКА
logoАлександр Овечкин
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoПСЖ
logoНХЛ
91 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну как бы некрасиво так говорить.
Да, Акинфеев не уехал. Сафонов уехал. У каждого свой путь.

Однако его (Акинфеева) спортивное долголетие в одном клубе, в нынешние времена, в роли основного голкипера, после двух крестов - это очень даже заслуживает уважения.
Как и все достижения.

Хотя почитав комментарии Пономарева по другим персонам - ничего удивительного. Все плохие.
Овечкин - суперзвезда мирового уровня.
А Акинфеев общероссийского.
Оба варианта - отличные.
Каждому в хорошем смысле свое.
Ответ Busk
В хоккей по сравнению с футболом играют слезы какие-то по количеству стран и т.д.
. Несравнимые виды спорта.
Ответ Busk
Воот. С языка сняли.
Ранняя победа в Кубке УЕФА и стабильное участие в ЛЧ внесли существенные коррективы на желание остаться.
Ну то есть какой то условный Тотти тоже значит не серьезный парень, не уехал с Италии покорить Англию Испанию. Игорь легенда российского футбола и точка.
Блин, в других чемпионатах всегда ценятся игроки, которые всю карьеру провели в одном клубе, а у нас вечно обсуждают, что Акинфеев никуда не уехал. Так у него и в России очень яркая карьера вышла - кубок УЕФА, бронза Евро со сборной, ну и домашний чемпионат, тот пенальти останется в памяти каждого навсегда - и едва ли когда-нибудь хоккей принесет россиянам столько эмоций, сколько тот 2018 год и Игорь, подаривший нам эту сказку.

Ну а Овечкин, само собой, один из величайших спортсменов для всего мира, который навсегда останется в истории.

А Сафонов просто молодец, что уехал получать новый и уникальный опыт в Европе и становиться частью мирового футбола.

Все молодцы, за всех троих можно только порадоваться.
Ответ Добрый День
100%, но хоккей в 2008 и 2018 подарил примерно те же эмоции)
Ответ old folk
В 2008 году мы с одногруппниками хоккейный финал целый день обсуждали. Эти эмоции не сравнятся ни с чем. Мимо проходил один очень пожилой преподаватель, прислушался к нам и сказал: "Эх, молодёжь, а я ведь помню, как Фёдоров за сборную СССР играл". Вот как всех матч с канадцами захватил.
Тебе 17 лет . Ты играешь за самый сильный клуб в стране. Чуть позже выигрываешь Еврокубок. Играешь в ЛЧ постоянно. Я понимаю если бы Игорь появился бы сейчас (году так в 16/17) и до сих пор не ушел. Это было странно. Но он так начал что я уверен в нем сидела мысль "Все и так классно зачем что то менять?"
Ответ Daniel Novaro
АПЛ в любой период времени на порядок круче РПЛ, при всем уважении к нашему чемпионату. Не нужно переходить грани разумного оправдывая решения Игоря, ему все равно будут всегда вспоминать это. У него был потенциал заиграть практически в любой топовой команде Европы, но он выбрал путь местечковой легенды. Даже 2 сезона Шавы в Арсенале нейтральный болельщик вспоминает как значительно большее достижение чем игра праймового Игоря в ЦСКА. Хотя Шава ничего не выиграл)
Ответ Василий Васильев
А кто спорит. Просто одно дело уходить из ЦСКА в 18 году или 26м. А другое в середине и конце нулевых. Я чисто про этот момент. Я с вами согласен. Просто уверен появись Акинфеев сейчас ,он бы уже ушел .
В Хоккее все же не так у нас как в футболе,если ты в хоккее в России восходящая звезда то с большой долей вероятности и в НХЛ будешь одним из лучших,об этом говорит история переходов Россиян в НХЛ а в футболе в России,если ты восходящая звезда или звезда,то в Европе ты все равно средний футболист.
А разве Акинфеева кто-то из серьёзных клубов звал?
Не все болельщики могли постоянно наблюдать за Овечкиным, а Игоря мы видели и часто, что радовало болельщиков, он тоже выдающийся спортсмен, а сравнения сортсменов не корректные.
Футболерам и тут не плохо так накидывают, паспорт есть потолка нет, какой смысл ехать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
