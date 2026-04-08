Пономарев про Акинфеева: «Овечкин для России важнее, конечно. Игорь не поехал в Европу – как бы он там выглядел? Сафонов решился и зарекомендовал себя на весь мир, а Игорь не рискнул»

Владимир Пономарев: Овечкин для России важнее Акинфеева.

– Владимир Алексеевич, недавно был открыт ваш бюст на Аллее спортивной славы ЦСКА. Хотели бы, чтобы следующему открыли Игорю Акинфееву, который празднует сегодня юбилей – 40 лет?

– Игорьку? Конечно! С удовольствием. Рядом со мной гимнастка Хоркина, теперь можно Игоря. Буду в отличной компании.

– Не так много российских спортсменов, кто продолжает в 40 лет выступать на высоком уровне. Александр Овечкин до сих пор играет за «Вашингтон» в НХЛ. Акинфеев в РПЛ за ЦСКА. Если брать глобально, кто из них наибольший вклад вносит в российский спорт?

– Это два выдающихся спортсмена. Но Овечкин для России важнее Акинфеева, конечно. В мировом плане он выше. Их, конечно, относительно друг друга не очень этично сравнивать. Один в хоккее, другой – в футболе. Но Игорь не поехал ни в Европу, ни в какой-то другой клуб в мире. Он решил остаться в ЦСКА. Конечно, его большая заслуга, что он до сих пор основной вратарь команды. Но как бы он там выглядел?

Сафонов же решился на переход в «ПСЖ». Рискнул, но перешел. Теперь под таким давлением находится. Стоит ошибиться – и все, гадости всякие сыплются. Но он себя все равно зарекомендовал на весь мир благодаря тем пенальти.

Вне России моментально можно сгореть и потеряться. Пока он на хорошем счету. Я рад за него. Флаг ему в руки. А Акинфеев не рискнул уезжать, хотя были же предложения. Оказался не очень рисковым парнем. Я бы, конечно, рискнул, – сказал бывший защитник ЦСКА.

