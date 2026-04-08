Квеквескири о лимите: «Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры станут сильнее, потому что их будет меньше»

Квеквескири о лимите: прогресс молодых россиян не сдохнет.

Ираклий Квеквескири считает, что изменение лимита на легионеров не помешает молодым российским футболистам.

– Посмотрите, как растут и развиваются молодые российские футболисты сейчас. Это же круто, классно! Лично мне очень радостно, что у нас есть такие ребята, как Кисляк, Батраков, Глебов и так далее. Очень здорово, что им дают возможность показывать себя.

Вот мы недавно играли с «Динамо», у нас был молодой Ренат Голыбин, у «Динамо» тоже был парень вроде бы 2008 года, Маринкин . И меня еще очень радует, что молодым ребятам дают шанс не искусственно, не натягивают их. Видно, что у парней есть качества, потенциал.

– Вы сказали про искусственность, многие называют это контраргументом в контексте ужесточения лимита на легионеров. Некоторые считают, что прогресс молодых россиян заглохнет.

– Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры в РПЛ станут сильнее, потому что их будет меньше. Останутся только самые сильные. И за счет них молодые также будут прогрессировать дальше.

Почему вы считаете, что будет иначе? Я понимаю, почему некоторые так говорят, – сказал полузащитник «Оренбурга ».