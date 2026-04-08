  • Квеквескири о лимите: «Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры станут сильнее, потому что их будет меньше»
Квеквескири о лимите: «Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры станут сильнее, потому что их будет меньше»

– Посмотрите, как растут и развиваются молодые российские футболисты сейчас. Это же круто, классно! Лично мне очень радостно, что у нас есть такие ребята, как Кисляк, Батраков, Глебов и так далее. Очень здорово, что им дают возможность показывать себя.

Вот мы недавно играли с «Динамо», у нас был молодой Ренат Голыбин, у «Динамо» тоже был парень вроде бы 2008 года, Маринкин. И меня еще очень радует, что молодым ребятам дают шанс не искусственно, не натягивают их. Видно, что у парней есть качества, потенциал. 

– Вы сказали про искусственность, многие называют это контраргументом в контексте ужесточения лимита на легионеров. Некоторые считают, что прогресс молодых россиян заглохнет.

– Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры в РПЛ станут сильнее, потому что их будет меньше. Останутся только самые сильные. И за счет них молодые также будут прогрессировать дальше.

Почему вы считаете, что будет иначе? Я понимаю, почему некоторые так говорят, – сказал полузащитник «Оренбурга».

Легионеры станут сильнее, потому что их станет меньше.
А русские станут слабее, потому что их станет больше.
Разве не такая логика?
Как выглядит отрицательный IQ:
Невероятная пешеходная игра Голыбина с Динамо

лучше пускай будет лимит, и будет спортивный принцип. Если ты нуль: едешь в фнл, вторые лиги, казахстан, беларусь, сербию и тд.
Легионеры станут сильнее, потому что их будет меньше»(с).Он понял сам что сказал?
У нас даже в командах которые под вылет идут есть очень хорошие леги типа Муфи

Про команды уровня Спартак и Зенита речи не идёт
Ну вот именно,эти средние даже леги лучше Российских
Мда у этого похоже хинкали место мозгов.
Легионеры не станут сильнее,кто может позволить себе не дешевых(не слабых)легионеров?Просто их станет меньше и больше деревяшек Россиян-с ЗП таим,что развития та мне будет.
парировал ранее и снова парирую...как и говорил раньше, добавится от силы 30-40 новых имён среди россиян, все остальные плюс-минус останутся в тех же заявках что ранее, сокращение условно на 5 легионеров в составе, значительно уровень не понизит, т.к при сегодняшней схеме не все легионеры попадают в составы )
И чемпионат станет сильнее если в нем оставить 10-12 команд и поменьше пассажиров и калопинатеоей в составах для них есть втордив
я об этом говорил много раз, лимит лишь схема выхода на поле определённого количества футболистов и на качество этих игроков схема будет влиять в первую очередь, отсеется часть легионеров свыше лимита + добавится десятка три-четыре молодых игроков, которым ещё будет необходимо выиграть конкуренцию...
Смолов о лимите: «Я за, потому что летом могу вернуться. В 36 могу рассматриваться в «Спартак»
7 апреля, 13:45Видео
Пивоваров о лимите: «Неизвестность не помогает. Через два месяца трансферное окно, а мы не знаем, какой будет лимит»
5 апреля, 10:57
Семак об ужесточении лимита: «Клубы станут слабее, любой тренер в РПЛ это скажет. Мы уже проходили разные ограничения – развитию россиян это не помогло»
2 апреля, 09:21
Рекомендуем
Главные новости
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
2 минуты назадРеклама
Ромарио о победе Бразилии на ЧМ: «Люди больше в это не верят, но так было и в 1994-м. Это возможно, если Неймар вернется в форму, у нас есть Рафинья, Винисиус, молодые игроки»
6 минут назад
Мостовой о том, не стоит ли ввести Fan ID в Кубке на фоне поведения фанатов «Зенита»: «Я ни разу не обзывался, а кто-то этим всю жизнь занимается. И это не зависит от наличия Fan ID»
7 минут назад
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
21 минуту назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
24 минуты назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
29 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
43 минуты назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
сегодня, 12:58
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
сегодня, 12:54
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
сегодня, 12:49Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
37 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
50 минут назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
55 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем