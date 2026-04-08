Квеквескири о лимите: «Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры станут сильнее, потому что их будет меньше»
Ираклий Квеквескири считает, что изменение лимита на легионеров не помешает молодым российским футболистам.
– Посмотрите, как растут и развиваются молодые российские футболисты сейчас. Это же круто, классно! Лично мне очень радостно, что у нас есть такие ребята, как Кисляк, Батраков, Глебов и так далее. Очень здорово, что им дают возможность показывать себя.
Вот мы недавно играли с «Динамо», у нас был молодой Ренат Голыбин, у «Динамо» тоже был парень вроде бы 2008 года, Маринкин. И меня еще очень радует, что молодым ребятам дают шанс не искусственно, не натягивают их. Видно, что у парней есть качества, потенциал.
– Вы сказали про искусственность, многие называют это контраргументом в контексте ужесточения лимита на легионеров. Некоторые считают, что прогресс молодых россиян заглохнет.
– Прогресс молодых россиян не сдохнет, просто перестанут приезжать ненужные иностранцы. Легионеры в РПЛ станут сильнее, потому что их будет меньше. Останутся только самые сильные. И за счет них молодые также будут прогрессировать дальше.
Почему вы считаете, что будет иначе? Я понимаю, почему некоторые так говорят, – сказал полузащитник «Оренбурга».
А русские станут слабее, потому что их станет больше.
Разве не такая логика?
лучше пускай будет лимит, и будет спортивный принцип. Если ты нуль: едешь в фнл, вторые лиги, казахстан, беларусь, сербию и тд.
Про команды уровня Спартак и Зенита речи не идёт