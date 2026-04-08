  Адвокаты Насри о налоговом долге в 5,5 млн евро перед Францией: «Его не существует, администрация перепутала банковские кредиты с незадекларированными доходами»
Адвокаты Насри о налоговом долге в 5,5 млн евро перед Францией: «Его не существует, администрация перепутала банковские кредиты с незадекларированными доходами»

Адвокаты Насри: налогового долга не существует, произошла путаница.

Экс-полузащитник «Ман Сити» и сборной Франции Самир Насри оспаривает задолженность на сумму более 5 млн перед французской налоговой.

Ранее стало известно, что Насри, являющийся налоговым резидентом Дубая, подозревается французскими налоговыми органами в том, что на самом деле он проживает в Париже. Как резидент Франции, а не экспат, Насри рискует столкнуться с доначислением налогов на сумму 5,51 млн евро, включая 5,25 млн евро по налогу на доходы за период 2020–2022 годов и 82 000 евро по налогу на недвижимость за 2019–2025 годы. Чтобы гарантировать возможность взыскания средств, государственные органы добились ареста его недвижимости в Париже и некоторых банковских счетов.

Адвокаты Насри сообщили, что оспорили постановление об аресте у исполнительного судьи, а затем обжаловали решение судьи об утверждении этого постановления. Новое решение может быть принято к осени, но сам судебный процесс может продлиться несколько лет.

«Этого долга не существует, потому что администрация перепутала банковские кредиты с незадекларированными доходами», – заявил адвокат Жан-Ноэль Санчес.

«5,5 миллиона евро не взимаются, мы находимся в процессе рассмотрения внесения исправлений. Процедура даже не находится на стадии судебного разбирательства», – отметил его коллега Жюльен Риаи.

На что способен «Спартак» в сезоне?13875 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
2 комментария
Классика от государства: сначала представить как факт спорную вещь, посчитать это нарушением и попытаться получить (то есть украсть) из-за этого деньги с "нарушителя"
Налоговики любят такой фигнёй заниматься, насчитают повышенный НДФЛ, а ты потом ходи доказывай, что не верблюд. Ладно там Насри, у него есть возможность нанять налогового консультанта, чтобы оспорить, а вот простым людям не позавидуешь в этом плане
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Насри могут обязать выплатить 5,5 млн налогов – экс-хавбека «Сити» подозревают в том, что он живет во Франции, являясь резидентом Дубая. На его адрес в Париже сделали более 200 заказов еды
4 апреля, 15:14
Рекомендуем
Главные новости
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
3 минуты назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
6 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
11 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
25 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
46 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
50 минут назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
55 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
19 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
32 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
37 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
44 минуты назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем