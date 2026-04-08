Адвокаты Насри о налоговом долге в 5,5 млн евро перед Францией: «Его не существует, администрация перепутала банковские кредиты с незадекларированными доходами»

Адвокаты Насри: налогового долга не существует, произошла путаница.

Экс-полузащитник «Ман Сити » и сборной Франции Самир Насри оспаривает задолженность на сумму более 5 млн перед французской налоговой.

Ранее стало известно, что Насри, являющийся налоговым резидентом Дубая, подозревается французскими налоговыми органами в том, что на самом деле он проживает в Париже. Как резидент Франции, а не экспат, Насри рискует столкнуться с доначислением налогов на сумму 5,51 млн евро, включая 5,25 млн евро по налогу на доходы за период 2020–2022 годов и 82 000 евро по налогу на недвижимость за 2019–2025 годы. Чтобы гарантировать возможность взыскания средств, государственные органы добились ареста его недвижимости в Париже и некоторых банковских счетов.

Адвокаты Насри сообщили, что оспорили постановление об аресте у исполнительного судьи, а затем обжаловали решение судьи об утверждении этого постановления. Новое решение может быть принято к осени, но сам судебный процесс может продлиться несколько лет.

«Этого долга не существует, потому что администрация перепутала банковские кредиты с незадекларированными доходами», – заявил адвокат Жан-Ноэль Санчес.

«5,5 миллиона евро не взимаются, мы находимся в процессе рассмотрения внесения исправлений. Процедура даже не находится на стадии судебного разбирательства», – отметил его коллега Жюльен Риаи.