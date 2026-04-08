Скоулз продал бы 8 игроков «МЮ», включая Йоро, Зиркзе, Магуайра и Маунта: «С Харри вряд ли можно выиграть ЛЧ и АПЛ. Мэйсон мне нравится, но он никогда не выиграет у Бруну»

Пол Скоулз назвал восьмерых игроков «МЮ», которых он бы продал.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » Пол Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football заявил, что Джошуа Зиркзе и еще семь футболистов нынешнего состава должны покинуть клуб.

О Лени Йоро

«Думаю, ему пришлось нелегко. Считаю, ему нужно немного времени, но если бы пришлось делать выбор сейчас, я бы, наверное, продал его».

О Нуссаире Мазрауи

«Продать. Я не знаю, как вписать его в команду. Он играл на правом фланге, а в три центральных защитника больше не играют.… Думаю, что, вероятно, пришло время его отпустить».

О Люке Шоу

«Когда он играл стабильно, едва ли кто-то из левых защитников в мире, не только в Европе, был лучше. Но если спросить меня сейчас… Я бы продал его. Он мало играет».

О Патрике Доргу

«Его пригласили на позицию крайнего защитника, и он не так уж много там играл. Я бы, наверное, продал его Я не уверен, на какой позиции он находится. Опять же, если вы его оставите, то он будет просто игроком команды.

О Харри Магуайре

«Думаю, он был действительно хорош, и он буквально воскрес. Я думаю, он произвел сенсацию, и я очень рад за него, но я думаю о команде, которая хочет выиграть чемпионат и Лигу чемпионов… Я не уверен, что с Магуайром это возможно, если бы только рядом с ним не было кого-то вроде Рио [Фердинанда]. Я бы поставил в четверку [защитников] де Лигта. Думаю, они очень похожи, но де Лигт моложе и немного быстрее, так что я бы, наверное, предпочел его».

О Мэйсоне Маунте

«Пожалуй, я бы продал его, он мне нравится, он отличный футболист. Но он никогда не выиграет конкуренцию у Бруну Фернандеша . Я не знаю, на какой еще позиции он мог бы играть, и он получает недостаточно игрового времени».

О Мануэле Угарте

«Думаю, он уйдет», – сказал Скоулз.