Скоулз продал бы 8 игроков «МЮ», включая Йоро, Зиркзе, Магуайра и Маунта: «С Харри вряд ли можно выиграть ЛЧ и АПЛ. Мэйсон мне нравится, но он никогда не выиграет у Бруну»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football заявил, что Джошуа Зиркзе и еще семь футболистов нынешнего состава должны покинуть клуб.
О Лени Йоро
«Думаю, ему пришлось нелегко. Считаю, ему нужно немного времени, но если бы пришлось делать выбор сейчас, я бы, наверное, продал его».
О Нуссаире Мазрауи
«Продать. Я не знаю, как вписать его в команду. Он играл на правом фланге, а в три центральных защитника больше не играют.… Думаю, что, вероятно, пришло время его отпустить».
О Люке Шоу
«Когда он играл стабильно, едва ли кто-то из левых защитников в мире, не только в Европе, был лучше. Но если спросить меня сейчас… Я бы продал его. Он мало играет».
О Патрике Доргу
«Его пригласили на позицию крайнего защитника, и он не так уж много там играл. Я бы, наверное, продал его Я не уверен, на какой позиции он находится. Опять же, если вы его оставите, то он будет просто игроком команды.
О Харри Магуайре
«Думаю, он был действительно хорош, и он буквально воскрес. Я думаю, он произвел сенсацию, и я очень рад за него, но я думаю о команде, которая хочет выиграть чемпионат и Лигу чемпионов… Я не уверен, что с Магуайром это возможно, если бы только рядом с ним не было кого-то вроде Рио [Фердинанда]. Я бы поставил в четверку [защитников] де Лигта. Думаю, они очень похожи, но де Лигт моложе и немного быстрее, так что я бы, наверное, предпочел его».
О Мэйсоне Маунте
«Пожалуй, я бы продал его, он мне нравится, он отличный футболист. Но он никогда не выиграет конкуренцию у Бруну Фернандеша. Я не знаю, на какой еще позиции он мог бы играть, и он получает недостаточно игрового времени».
О Мануэле Угарте
«Думаю, он уйдет», – сказал Скоулз.
Правда в атаке не так активен как дало, но можно тогда уж дало слева ставить, а мазрауи справа
Шо в этом сезоне совсем не бегает