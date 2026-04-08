  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Скоулз продал бы 8 игроков «МЮ», включая Йоро, Зиркзе, Магуайра и Маунта: «С Харри вряд ли можно выиграть ЛЧ и АПЛ. Мэйсон мне нравится, но он никогда не выиграет у Бруну»
Скоулз продал бы 8 игроков «МЮ», включая Йоро, Зиркзе, Магуайра и Маунта: «С Харри вряд ли можно выиграть ЛЧ и АПЛ. Мэйсон мне нравится, но он никогда не выиграет у Бруну»

Пол Скоулз назвал восьмерых игроков «МЮ», которых он бы продал.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в подкасте The Good, The Bad & The Football заявил, что Джошуа Зиркзе и еще семь футболистов нынешнего состава должны покинуть клуб.

О Лени Йоро

«Думаю, ему пришлось нелегко. Считаю, ему нужно немного времени, но если бы пришлось делать выбор сейчас, я бы, наверное, продал его».

О Нуссаире Мазрауи

«Продать. Я не знаю, как вписать его в команду. Он играл на правом фланге, а в три центральных защитника больше не играют.… Думаю, что, вероятно, пришло время его отпустить».

О Люке Шоу

«Когда он играл стабильно, едва ли кто-то из левых защитников в мире, не только в Европе, был лучше. Но если спросить меня сейчас… Я бы продал его. Он мало играет».

О Патрике Доргу

«Его пригласили на позицию крайнего защитника, и он не так уж много там играл. Я бы, наверное, продал его Я не уверен, на какой позиции он находится. Опять же, если вы его оставите, то он будет просто игроком команды.

О Харри Магуайре

«Думаю, он был действительно хорош, и он буквально воскрес. Я думаю, он произвел сенсацию, и я очень рад за него, но я думаю о команде, которая хочет выиграть чемпионат и Лигу чемпионов… Я не уверен, что с Магуайром это возможно, если бы только рядом с ним не было кого-то вроде Рио [Фердинанда]. Я бы поставил в четверку [защитников] де Лигта. Думаю, они очень похожи, но де Лигт моложе и немного быстрее, так что я бы, наверное, предпочел его».

О Мэйсоне Маунте

«Пожалуй, я бы продал его, он мне нравится, он отличный футболист. Но он никогда не выиграет конкуренцию у Бруну Фернандеша. Я не знаю, на какой еще позиции он мог бы играть, и он получает недостаточно игрового времени».

О Мануэле Угарте

«Думаю, он уйдет», – сказал Скоулз.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПол Скоулз
logoМаттейс де Лигт
logoМэйсон Маунт
logoБруну Фернандеш
logoДжошуа Зиркзе
logoНуссаир Мазрауи
logoЛюк Шоу
logoМануэль Угарте
logoЛени Йоро
logoХарри Магуайр
logoПатрик Доргу
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто вообще и в здравом ли уме подписал Маунта, к тому же за такие деньги?
Ответ Александр Колосов
Кто вообще и в здравом ли уме подписал Маунта, к тому же за такие деньги?
Тен Хаг захотел, а руководство повелось, тогда был Мёрто, его рук дело
Ответ Александр Колосов
Кто вообще и в здравом ли уме подписал Маунта, к тому же за такие деньги?
Чел в своё время по большей части своей индивидуальной заслуги выиграл с Челси ЛЧ как азарт играл, потом травма в Челси, купили за пол цены и думали у нас станет второй Скоулз, но не стал, до сегодняшнего дня, тренеры приходят и уходят, и все ожидают чудо но его так и нет.
Магуайр уже много раз себя показал и точно не лишний в этом МЮ.
Ответ Владимир Самсонов
Магуайр уже много раз себя показал и точно не лишний в этом МЮ.
Есть такое
САФ умел работать с бомжами. Кореец, Эквадорец, Мексиканец, Серб - рвали лигу, уничтожали статусных соперников. А нынешние - только в штаны себе наложить могут
Ответ NoThanks
САФ умел работать с бомжами. Кореец, Эквадорец, Мексиканец, Серб - рвали лигу, уничтожали статусных соперников. А нынешние - только в штаны себе наложить могут
Не знал, что САФ работал с Зенитом
Ответ NoThanks
САФ умел работать с бомжами. Кореец, Эквадорец, Мексиканец, Серб - рвали лигу, уничтожали статусных соперников. А нынешние - только в штаны себе наложить могут
Да, я выше описал это
Что курит Скоулз, про Мазруи, у Кэррика в схеме нет правого фланга? По Йоро и Маги, ну да продать, чтобы потом купить опять не понятно кого, бред. Доргу до травмы был полезен. А Шоу и Маунта быстрее на выход, оба хрустальные и лички большие.
Люк Шоу мало играет? Да он чуть ли не единственный, кто ни одного матча не пропустил в этом сезоне АПЛ
Когда Доргу был в строю , он был очень крут. Я бы его оставил.
Хз по мне мазрауи вообще один из лучших защей в команде
Правда в атаке не так активен как дало, но можно тогда уж дало слева ставить, а мазрауи справа
Шо в этом сезоне совсем не бегает
Люк шоу в МЮ сыграл больше всех матчей , даже больше Бруно и Скоулз говорит он мало играет... ) Все что нужно знать об аналитике легенд ДНК !
Скоулз в курсе, что в команде не только 11 человек, а ещё запасные есть? Магуайр, Йоро, Доргу, Шоу и Маунт точно достойны быть в обойме
а я все жду, когда же кто-то из легенд скажет, что семейку ростовщиков, развалившую великий клуб, надо каким-то образом начинать бодрить.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кирьяков о женщине-тренере «Униона»: «Есть нюансы: раздевалка, голые мужские тела, душевая – это не укладывается в голове. Смысл только в подогреве интереса. Мужчин должны тренировать мужчины»
13 минут назад
ЦСКА – «Сочи». 0:1 – Крамарич забил с пенальти. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА принимает «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
28 минут назадLive
Аршавин о том, какой «Спартак» клуб: «Выбирающийся из ямы»
30 минут назад
Ямаль после 4:1 с «Эспаньолом»: «Барселона – сине-гранатовая! Придется смириться, как всегда»
46 минут назад
Флорентино Перес: «Мадридизм – это работа, самопожертвование, смирение, уважение. «Реал» – лучший и самый любимый клуб мира благодаря этим ценностям»
52 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» против «Пармы»
58 минут назадLive
Россия предложила Египту провести матч в июне – стороны обсуждают вопрос (Sport24)
сегодня, 10:22
Дзюба поздравил с Пасхой: «С замечательным, добрым, светлым праздником! Христос воскресе! Улыбаемся»
сегодня, 10:04
Друг «Зенита» – фотограф Палыч. Вот 9 кадров, которые это доказывают
сегодня, 10:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
В ворота ЦСКА назначили пенальти за наступ Виктора на ногу игроку «Cочи»
10 минут назадФото
Акинфеев и Лукин не сыграют с «Сочи» из-за повреждений, сообщил Безуглов
27 минут назад
Де Хеа о Кэррике в «МЮ»: «Майкл проделывает потрясающую работу, они хорошо играют. Он знает, что чувствуют игроки. Надеюсь, они смогут выйти в ЛЧ и продолжат расти»
40 минут назад
Мартынович о Мбаппе: «Он как лань – срывается и улетает с двух шагов. Классно открывается, может создать момент из ничего. Но в отборе почти не участвует, и у «Реала» возникают проблемы»
сегодня, 10:13
Агент Батракова о «ПСЖ»: «Мне сложно сказать, прилетят ли их представители в Москву. Информация подтверждает, что Алексей заслуживает внимания больших клубов»
сегодня, 09:56
«Локо» и «Крылья» договорились о прекращении аренды Ракова
сегодня, 09:33
Мартынович сравнил «Зенит» с клубами ЛЧ: «Он чуть сильнее «Брюгге» или «Олимпиакоса». А «Интера», «Арсенала» или «Реала» – послабее»
сегодня, 09:23
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 08:53
Чемпионат Германии. «Штутгарт» примет «Гамбург», «Майнц» против «Фрайбурга»
сегодня, 08:40
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 08:35
Рекомендуем