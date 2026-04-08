Николаев поддержал отмену удаления Пальцева: «Если бы Бителло принимал и обрабатывал мяч, была бы красная, но контроля нет»

Николаев про отмену удаления Пальцева: Бителло не контролировал мяч.

Алексей Николаев поддержал решение Ивана Абросимова отменить удаление Валентина Пальцева за фол на Бителло в матче между «Динамо » и «Краснодаром » в FONBET Кубке России.

«Главный определяющий критерий – это контроль мяча. Если футболист принимал этот мяч и обрабатывал, то это была бы однозначная красная карточка, потому что он выходил один в один, у него была прекрасная возможность забить гол.

Поскольку видно, что мяч не под контролем и Бителло , возможно, его не примет, тем более что он летит верхом, Кирилл Левников правильно подозвал к монитору главного судью Ивана Абросимова. Можно согласиться, что это срыв перспективной атаки», – сказал бывший рефери.