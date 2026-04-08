  Николаев поддержал отмену удаления Пальцева: «Если бы Бителло принимал и обрабатывал мяч, была бы красная, но контроля нет»
Николаев поддержал отмену удаления Пальцева: «Если бы Бителло принимал и обрабатывал мяч, была бы красная, но контроля нет»

Алексей Николаев поддержал решение Ивана Абросимова отменить удаление Валентина Пальцева за фол на Бителло в матче между «Динамо» и «Краснодаром» в FONBET Кубке России.

«Главный определяющий критерий – это контроль мяча. Если футболист принимал этот мяч и обрабатывал, то это была бы однозначная красная карточка, потому что он выходил один в один, у него была прекрасная возможность забить гол.

Поскольку видно, что мяч не под контролем и Бителло, возможно, его не примет, тем более что он летит верхом, Кирилл Левников правильно подозвал к монитору главного судью Ивана Абросимова. Можно согласиться, что это срыв перспективной атаки», – сказал бывший рефери.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Шнякин и Журавль более 20 минут обсуждали эту красную карточку. Вопрос Матч ТВ где вы таких находите.?
Шнякин и Журавль более 20 минут обсуждали эту красную карточку. Вопрос Матч ТВ где вы таких находите.?
Это любимчики канделаки.шняуин это ее артемон а жкравель...ну кого хотите))
А были такие случаи когда Николаев в эфире говорил что "да, вот тут судья накосячил, ошибка"? Такого не припомню, он в любой ситуации отмазывает судей)
А были такие случаи когда Николаев в эфире говорил что "да, вот тут судья накосячил, ошибка"? Такого не припомню, он в любой ситуации отмазывает судей)
ну, справедливости ради, прямо в этом выходе в эфир он говорил о том, что судья пропустил наступ Боселли на Касересе, но в этот момент прямо повтор крутили, не отвертеться)
в общем видишь что соперник выйдет один на один - руби его пока он не получил мяч. И тогда будет жк
в общем видишь что соперник выйдет один на один - руби его пока он не получил мяч. И тогда будет жк
💯
При чем тут контроль? Вопрос догонял ли он мяч. Если догонял, то и был бы контроль, и выход 1 на 1. Если мяч влетал, то да, никакого 1 на 1 и потенциального гола нет.
Никола там и жёлтой нет
В осеннем матче Зенит-Акрон Педро набежал сзади и уткнулся головой в руку румынского защитника Акрона. В тот момент мяч уходил на правую бровку. В результате румына удалили за лишение явной возможности выхода Педро 1 на 1 с вратарем, хотя тот даже мяч не смог бы догнать. А здесь выходит не КК.
Ахаахах ахахахах других слов нет
Николаев это специально приглашенный клоун, который всегда будет оправдывать судью. Странно, что ему не выдали парик, соответствующий костюм и красный нос, потому что он знатно посмешил своим комменнтарием)) Игрока любой другой команды в этом эпизоде бы удалили и ВАР бы никуда никого не звал))
Все правильно сказали еще по ТВ, мяч не под контролем, это не явная возможность выйти один на один, поэтому ЖК. Если бы он в касание прокинул себе на ход, то в этом случае была бы КК.
Все правильно сказали еще по ТВ, мяч не под контролем, это не явная возможность выйти один на один, поэтому ЖК. Если бы он в касание прокинул себе на ход, то в этом случае была бы КК.
А желттая то за что
А желттая то за что
За срыв перспективной атаки
Материалы по теме
«Динамо» и «Краснодар» не забили в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Черникова удалили за удар по щеке Касересу, гол Тюкавина на 96-й и красную Пальцева отменили после ВАР
вчера, 17:21
Судья после ВАР отменил удаление Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один. Защитник «Краснодара» получил желтую за срыв атаки
вчера, 16:17Фото
