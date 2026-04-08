  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-глава FIGC Гравина в отчете о кризисе в итальянском футболе предложил реформировать лиги и судейство, снять запрет на рекламу букмекеров, вкладываться в молодых игроков и инфраструктуру
5

Гравина предложил внести изменения в систему итальянского футбола.

Экс-президент FIGC Габриэле Гравина опубликовал отчет о состоянии итальянского футбола, а также ряд предложений по преодолению кризиса.

Гравина подал в отставку с поста президента Итальянской федерации футбола (FIGC) после невыхода сборной страны на чемпионат мира. Как отмечает Football Italia, 72-летний функционер останется руководить администрацией до избрания его преемника 22 июня.

Сегодня Гравина опубликовал отчет, который он должен был представить в итальянском парламенте на прошлой неделе, но слушания были отменены из-за его отставки.

Гравина поделился документом «в надежде, что он может стимулировать размышления и более глубокий анализ, в том числе среди тех, кто в последние дни высказал свои мнения вместе с и без того многочисленной группой, которая считает, что решение у них в кармане».

«Критические проблемы итальянского футбола были известны в течение многих лет и освещались в многочисленных официальных документах, отличаясь лишь статистическими данными, которые продолжают ухудшаться, подтверждая, что это в основном структурные недостатки.

Если мы действительно хотим лучшего для итальянского футбола как спортивного движения в целом, необходимо прояснить реальные обязанности федерации, лиг и государственных учреждений. Слишком много неточностей, а порой и откровенной лжи способствуют поиску виновного, но, прежде всего, распространяют ложные представления.

На мой взгляд, неслучайно, что в областях, находящихся в прямой и исключительной компетенции федерации (социальная и экологическая устойчивость, молодежные и школьные проекты, программы развития и подготовки национальных молодежных команд и многие другие), были достигнуты значительные результаты. В отличие от тех областей, где интересы различных заинтересованных сторон и их соответствующая автономия пересекаются до такой степени, что фактически парализуют систему», – заявил Гравина.

Его отчет начался с перечня проблем, влияющих на Серию А и итальянский футбол, включая количество игроков, имеющих право на вызов в национальную сборную, средний возраст игроков Серии А и высокий процент легионеров в высшем дивизионе Италии.

Гравина подчеркнул отсутствие инвестиций в молодежный сектор и тот факт, что «Италия занимает 49-е место из 50 отслеживаемых лиг по проценту сыгранных минут игроками до 21 года, имеющими право выступать в национальной сборной, – всего 1,9%».

Вместе с тем Гравина настаивает на том, что «невозможно ввести минимальное количество итальянских игроков в Серии А, поскольку это «нарушило бы принципы свободного передвижения работников, которые применяются к футболу как профессиональному виду спорта».

Он также подчеркнул, что из-за плотного расписания матчей национальной сборной Италии невозможно найти время для тренировок вне обычных международных перерывов, и пожаловался на отсутствие финансовой помощи со стороны правительства. По его словам, итальянский футбол не получил финансовых вливаний даже на Евро-2032, в то время как другие спортивные мероприятия, организованные в стране, «получили многомиллиардное финансирование».

Наконец, он повторил свои предложения, которые ранее пытался реализовать, относительно процентной доли доходов от ставок, направляемой на футбол, для развития молодых игроков и инфраструктуры, налоговых льгот и повторного введения «льготного налогового режима» для профессионалов, приезжающих из-за рубежа.

Гравина также настаивал на том, чтобы был снят запрет на рекламу и спонсорство букмекерских контор и были приняты меры поддержки для строительства новых стадионов или реконструкции существующих.

Кроме того, он считает необходимым преобразовать серии А, В, С и D и запустить проект реформы судейства.

«Без этой сильной и единодушной готовности ставить во главу угла общее благо, а не защиту личных позиций, и без того, чтобы политика создавала условия и предоставляла необходимые инструменты для действий, ни один человек в отдельности не сможет добиться истинного и полного возрождения итальянского футбола», – заключил Гравина.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Сборная Италии по футболу
серия А Италия
Политика
Габриэле Гравина
судьи
деньги
детский футбол
лимит на легионеров
бизнес
Букмекеры
Федерация футбола Италии
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У него было 8 лет внести измнения и составить этот отчет. Лишь когда кресло под ним подожшли он зашевелился.
И ни слова о детско-юношеском футболе. Главное букмекеров разрешите, и денег дайте. Под идею популизма, просто хотят бюджета. Неудивительно, что с ним окончательно деградировали.
Ответ
И ни слова о детско-юношеском футболе. Главное букмекеров разрешите, и денег дайте. Под идею популизма, просто хотят бюджета. Неудивительно, что с ним окончательно деградировали.
ну так..бабосы, а остальное пофиг
бла бла бла
Читайте новости футбола в любимой соцсети
