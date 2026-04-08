Семшов об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Фактор Акинфеева сыграл большую роль, Игорь упал с высоты своего опыта. Был бы кто-то другой – вратарь остался бы стоять, и мяч бы засчитали»

Семшов об отмене гола Дзюбы: Акинфеев упал с высоты своего опыта.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отмену гола Артема Дзюбы в матче 23-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. Главный судья Владимир Москалев после вмешательства ВАР отменил гол за фол в атаке со стороны форварда «Акрона », который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«ЦСКА в тяжелой игре с «Акроном» выручил Круговой. Он вообще любит забивать красивые голы в Самаре. Но надо сказать о том, что если бы у хозяев забил Пестряков при выходе один на один, армейцам пришлось бы очень тяжело. И в целом «Акрон» заслуживал ничьей и гол Дзюбы, если бы его засчитали, только бы это подтвердил.

По голу Артема скажу так – конечно, во вратарской голкипера трогать нельзя, но тут в решении арбитра большую роль сыграл фактор Акинфеева . Был бы кто-то другой – вратарь остался бы стоять, и мяч засчитали бы. А так Игорь упал с высоты своего опыта, Дзюба дотронулся чуть-чуть – и на это падение арбитры отреагировали. В Англии на такие моменты, сколько смотрю, арбитры не особо и реагируют», – сказал Семшов.