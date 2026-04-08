  • Семшов об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Фактор Акинфеева сыграл большую роль, Игорь упал с высоты своего опыта. Был бы кто-то другой – вратарь остался бы стоять, и мяч бы засчитали»
Семшов об отмене гола Дзюбы ЦСКА: «Фактор Акинфеева сыграл большую роль, Игорь упал с высоты своего опыта. Был бы кто-то другой – вратарь остался бы стоять, и мяч бы засчитали»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал отмену гола Артема Дзюбы в матче 23-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. Главный судья Владимир Москалев после вмешательства ВАР отменил гол за фол в атаке со стороны форварда «Акрона», который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«ЦСКА в тяжелой игре с «Акроном» выручил Круговой. Он вообще любит забивать красивые голы в Самаре. Но надо сказать о том, что если бы у хозяев забил Пестряков при выходе один на один, армейцам пришлось бы очень тяжело. И в целом «Акрон» заслуживал ничьей и гол Дзюбы, если бы его засчитали, только бы это подтвердил.

По голу Артема скажу так – конечно, во вратарской голкипера трогать нельзя, но тут в решении арбитра большую роль сыграл фактор Акинфеева. Был бы кто-то другой – вратарь остался бы стоять, и мяч засчитали бы. А так Игорь упал с высоты своего опыта, Дзюба дотронулся чуть-чуть – и на это падение арбитры отреагировали. В Англии на такие моменты, сколько смотрю, арбитры не особо и реагируют», – сказал Семшов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Семшов, когда был игроком, не давал повода усомниться в его умственных способностях. Теперь же поводов хоть отбавляй
Ответ Круглый Квадрат_1117115255
Семшов, когда был игроком, не давал повода усомниться в его умственных способностях. Теперь же поводов хоть отбавляй
Потому что его мнение не совпадает с вашим? Каждый раз удивляюсь таким кадрам.
На судейство в Англии почти все экс-игроки ссылаются при этой новости, как на какой-то эталон. А вот, например в матче Спартак-ЦСКА пенальти на Круге у нас не поставили, а в аналогичном эпизоде в Англии в ворота Ливера в матче с Ман сити поставили))
Семшову лучше молчать. Умнее выглядит.
Материалы по теме
Мажич согласен с отменой гола Дзюбы ЦСКА: «Все очевидно. Когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Хорошее ВАР-вмешательство»
вчера, 14:37Фото
Радимов об отмене гола Дзюбы в матче с ЦСКА: «Такое надо засчитывать. Акинфеев молодец, подыграл судье, завалился, но такие контакты в мире не судятся»
вчера, 12:15
Генич об отмене гола Дзюбы: «Если бы это было не с Акинфеевым и в другой штрафной, его бы засчитали. Игорь все красиво сделал, его авторитет сказался»
вчера, 08:27
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
5 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
8 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
13 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
27 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
48 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
52 минуты назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
57 минут назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
21 минуту назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
34 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
39 минут назад
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
