Судья после ВАР отменил удаление Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один. Защитник «Краснодара» получил желтую за срыв атаки
Пальцев избежал удаления благодаря видеоповтору.
Арбитр передумал удалять игрока «Краснодара» в матче с «Динамо» в FONBET Кубке России.
На 41-й минуте Валентин Пальцев в попытке дотянуться до мяча ударил ногой в бедро Бителло, а затем заплел ноги сопернику, который готовился принять длинную передачу и выйти один на один. Оба оказались на земле.
Главный судья Иван Абросимов показал защитнику «быков» красную карточку, но после изучения повтора изменил решение: желтая.
«После просмотра определено: игрок номер 17 наказан за срыв атаки. Нет красной карточки – желтая», – объявил рефери.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс
Чистая красная за фол последней надежды по неосторожности, какой-то ужас
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Ахвахахаха, я тебе больше скажу, 95% (кроме умышленных срывов атаки) фолов в футболе совершаются по неосторожности. Теперь что за них карточки не давать? Боже, большей глупости я на спортсе давно не читал.
Опять ошибка в пользу Краснодара
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Два клоуна комментатора и слепые кроты на варе выдумывают причины, лишь бы оправдать итоговое решение не показывать КК. Отобрали чистый выход 1 на 1 и желтую дали. Как всегда цирк во всей красе))
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Нет такого понятия "фол по неосторожности". Владислав, время проснуться и открыть глаза, а то у вас с ними беда
Третий сезон подряд тащат Краснодар, на чемпионат вытащили, теперь на кубок.
Кто тащит, и зачем им это?
Кто протащил этот клуб из низших дивизионов , когда они по спортивному принципу не добывались повышения , а потом магическим образом оказывались в дивизиона выше?
Хуже отмены красной,это объяснение Николаева и комментаторов.
Краснодар последние годы судят, как Реал в Лиге чемпионов. Все все видят и понимают, но виноват во всем Зенит, а у Галицкого парк))
Да Зенит также судят ( матч с Махачкалой, к примеру)
Комментарий скрыт
Чистейшее удаление. Он мяч-то не обработал именно из-за контакта. Галицкий работает на славу с судьями
Комментарий скрыт
Галицкого не надо приплетать.
Судьи решили, что уровень игроков РПЛ не позволяет нормально обработать такой мяч, соответственно выхода нет))
Не, как раз то, что он его обработает, тут очевидно. Но одним из других главных критериев явной голевой возможности является направление движения игрока. Он должен двигаться на ворота. Это четко написано в правилах. Если ему надо сделать вираж, то тут надо смотреть уже на другие критерии. Очевидно, что пока он мяч обработает, его уже накроют, или хотя бы перекроют путь на ворота, и он не сможет выйти чисто на вратаря.
ну тут вопрос - кто накроет или перекроет, там до ближайшего соперника для накрытия - метров 10, по мне так чистейшее лишение выхода 1 на 1, я этого решения судьи не понимаю
Мажич что-нибудь придумает. Он походу только за это деньги получает
Я в принципе могу согласиться с обоснованием, что это жёлтая карточка, а не красная, но очевидная ли это ошибка судьи, чтобы звать судью к монитору и обосновывать почему он не прав?
Комментарий скрыт
В России используют протокол ВАР в соответствии с рекомендациями ФИФА, а не УЕФА, поэтому ВАР вмешивается в том случае, если у него отличное от судьи в поле мнение, а не только в случае «очевидной ошибки».
