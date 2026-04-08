Судья после ВАР отменил удаление Пальцева за фол сзади на Бителло, выходившем один на один. Защитник «Краснодара» получил желтую за срыв атаки

Пальцев избежал удаления благодаря видеоповтору.

Арбитр передумал удалять игрока «Краснодара » в матче с «Динамо » в FONBET Кубке России.

На 41-й минуте Валентин Пальцев в попытке дотянуться до мяча ударил ногой в бедро Бителло , а затем заплел ноги сопернику, который готовился принять длинную передачу и выйти один на один. Оба оказались на земле.

Главный судья Иван Абросимов показал защитнику «быков» красную карточку, но после изучения повтора изменил решение: желтая.

«После просмотра определено: игрок номер 17 наказан за срыв атаки. Нет красной карточки – желтая», – объявил рефери.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»