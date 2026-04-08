  • Экс-арбитр Егоров о словах Кахигао про судей: «Спартаку» кажется, что их плохо судят, но против их соперников ошибаются больше. Они никогда не стеснялись говорить – в основном плохое»
39

Экс-арбитр Егоров о словах Кахигао про судей: «Спартаку» кажется, что их плохо судят, но против их соперников ошибаются больше. Они никогда не стеснялись говорить – в основном плохое»

Экс-арбитр Егоров: «Спартак» никогда не стеснялся говорить про судей.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров считает необоснованными претензии спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао к судейству.

После дерби с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1) Кахигао заявил: «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

– Недавно появилась таблица судейских ошибок этого сезона РПЛ: в пользу «Спартака» 9 ошибок, против – 6. Получается, Кахигао погорячился? 

– Количество ошибок против той или другой команды в течение сезона будет нивелироваться. Кому-то будет больше везти, кому-то меньше. От этого никуда не денешься. Статистика – очень упрямая вещь. С ней спорить бесполезно. Не сказать, что «Спартак» наводит тень на плетень. Просто им кажется, что их плохо судят. Берем статистику и оказывается, что количество ошибок против их соперников больше, чем против «Спартака». Но людям свойственно ошибаться. Вот и все. Не более того.

– Слова Кахигао – давление на судей перед матчем с «Зенитом»?

– Вы знаете, для победы все способы хороши. Я разделяю точку зрения тренеров, руководителей клуба и судей. Я был во всех ипостасях. Мы стараемся обезопасить свой клуб, и это абсолютно нормальная работа.

– Если «Спартак» сегодня проиграет, стоит ждать новых заявлений про судей?

– Они же никогда не стеснялись что-нибудь сказать про судей: хорошего или плохого. В основном плохое, к сожалению. Но это свойственно всем клубам, которым, конечно, не хочется, чтобы против них ошибались, – сказал Егоров.

Я даже предположу, что знаю, кто рисует эти липовые таблицы.
Ответ Konstantin Zorin
Я даже предположу, что знаю, кто рисует эти липовые таблицы.
Комментарий скрыт
таблица от Боброва или Федотова ? )))
Ответ укротитель троллей
таблица от Боброва или Федотова ? )))
Комментарий скрыт
Ответ Удар Кержакова
Комментарий скрыт
если бы там только Синяев свои оценки ставил , а когда там такие персонажи типа гурцкая или лапочкина , спасибо , но нет )
Егорову, видимо, зубы пришло время, подлечить. Пополнение на карту ожидает?
Ну скажем, что таблица ошибок это совсем не показатель, это вопрос интерпретации. К тому же нельзя в один ряд ставить не показанную желтую карточку и несправедливо отменённый гол или назначение пенальти
Егоров которого должны органы компетентные проверить.Чего это он так всполошился,и с чего он взял,что против их... соперников ошибаются больше?
Как дела у сына? Объяснил, за что деньги брал?
Про таблицу заговорил, значит знает, что она липовая. Специально ошибаются в пользу Спартака в матчах, когда уже эти ошибки ни на что не влияют. А всё для того, чтоб показать, что якобы в пользу Спартака больше ошибаются 😂😂😂
Смешной персонаж, которого аж Гинер обвинил во взяточничестве. Представьте степень дна.
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Смешной персонаж, которого аж Гинер обвинил во взяточничестве. Представьте степень дна.
))
Удивляют эти специалисты. Все остальные сотни тысяч выпускников спортшкол слепые же.
Нашли у кого спросить
Кержаков о словах Кахигао про судейство в Петербурге: «Франсис оправдывает тот факт, что не одержали победу. С «Локомотивом» должны были дать пенальти за локоть Денисова»
7 апреля, 18:00
Федотов о словах Кахигао, что «Спартак» просит уважения от судей: «Свистеть больше фолов и левые голы? Пытаются давить на департамент, но на арбитров это никак не влияет»
7 апреля, 16:42
Кахигао о том, отличается ли судейство в Петербурге: «Не могу сказать, но в последнем матче там «Спартак» не уважали – во многих решениях. Можно выиграть или проиграть, но уважайте нас»
6 апреля, 12:05
