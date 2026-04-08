Экс-арбитр Егоров о словах Кахигао про судей: «Спартаку» кажется, что их плохо судят, но против их соперников ошибаются больше. Они никогда не стеснялись говорить – в основном плохое»

Экс-арбитр Егоров: «Спартак» никогда не стеснялся говорить про судей.

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров считает необоснованными претензии спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао к судейству.

После дерби с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ (2:1) Кахигао заявил : «Все, о чем просит «Спартак», – уважение, в Петербурге его не было. Мы не просим что-то дарить – просто не отбирайте у нас шансы».

– Недавно появилась таблица судейских ошибок этого сезона РПЛ: в пользу «Спартака» 9 ошибок, против – 6. Получается, Кахигао погорячился?

– Количество ошибок против той или другой команды в течение сезона будет нивелироваться. Кому-то будет больше везти, кому-то меньше. От этого никуда не денешься. Статистика – очень упрямая вещь. С ней спорить бесполезно. Не сказать, что «Спартак» наводит тень на плетень. Просто им кажется, что их плохо судят. Берем статистику и оказывается, что количество ошибок против их соперников больше, чем против «Спартака». Но людям свойственно ошибаться. Вот и все. Не более того.

– Слова Кахигао – давление на судей перед матчем с «Зенитом»?

– Вы знаете, для победы все способы хороши. Я разделяю точку зрения тренеров, руководителей клуба и судей. Я был во всех ипостасях. Мы стараемся обезопасить свой клуб, и это абсолютно нормальная работа.

– Если «Спартак» сегодня проиграет, стоит ждать новых заявлений про судей?

– Они же никогда не стеснялись что-нибудь сказать про судей: хорошего или плохого. В основном плохое, к сожалению. Но это свойственно всем клубам, которым, конечно, не хочется, чтобы против них ошибались, – сказал Егоров.