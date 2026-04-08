Тикнизян о возвращении в РПЛ: «Неуместно это отрицать, все будет зависеть от обстоятельств. Приоритетом остается игра в еврокубках»
Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о возможном возвращении в чемпионат России.
– Возвращение в РПЛ реально? Думаешь ли об этом, или твой путь лежит дальше в Европу?
– Мой путь – играть в футбол. Что касается возвращения, то было бы не совсем уместно это отрицать. Думаю, все будет зависеть от обстоятельств.
Точно так же – и на тему Европы. Но на сегодняшний день я футболист «Црвены Звезды», впереди заключительный отрезок сезона, и все мои мысли только об этом.
– И все же: готов ли вернуться в РПЛ?
– Все будет зависеть от обстоятельств и от того, как сложится следующее лето.
– Тебе самому это интересно?
– Приоритетом остается игра в еврокубках. Но, опять же, все зависит от обстоятельств, – сказал Тикнизян.
В июне 2025 года Тикнизян подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». В этом сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Сербии и отметился 4 результативными передачами. Ранее футболист сборной Армении выступал в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив».
