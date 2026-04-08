  Тикнизян о возвращении в РПЛ: «Неуместно это отрицать, все будет зависеть от обстоятельств. Приоритетом остается игра в еврокубках»
Тикнизян о возвращении в РПЛ: «Неуместно это отрицать, все будет зависеть от обстоятельств. Приоритетом остается игра в еврокубках»

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян высказался о возможном возвращении в чемпионат России.

– Возвращение в РПЛ реально? Думаешь ли об этом, или твой путь лежит дальше в Европу?

– Мой путь – играть в футбол. Что касается возвращения, то было бы не совсем уместно это отрицать. Думаю, все будет зависеть от обстоятельств.

Точно так же – и на тему Европы. Но на сегодняшний день я футболист «Црвены Звезды», впереди заключительный отрезок сезона, и все мои мысли только об этом.

– И все же: готов ли вернуться в РПЛ?

– Все будет зависеть от обстоятельств и от того, как сложится следующее лето.

– Тебе самому это интересно?

– Приоритетом остается игра в еврокубках. Но, опять же, все зависит от обстоятельств, – сказал Тикнизян.

В июне 2025 года Тикнизян подписал трехлетний контракт с «Црвеной Звездой». В этом сезоне 26-летний игрок провел 20 матчей в чемпионате Сербии и отметился 4 результативными передачами. Ранее футболист сборной Армении выступал в РПЛ за ЦСКА и «Локомотив».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Армянский дурачок такую рекламу своей глупости, злопамятности и обидчивости сделал, что теперь нормальные клубы РПЛ не будут с ним связываться.
Возвращайся, Михалыч ждет😂
Ответ alexsem69
в Балтику - на перевоспитание
Дыркозатыкателем в «Зенит» пойдешь Наир?
Сантос не молодеет
Материалы по теме
Представитель «Спартака» Бискупович следил за Тикнизяном в матче Армении и Беларуси («СЭ»)
29 марта, 16:25
Агент Тикнизяна о словах Дегтярева про запрет на въезд в страну сменившим гражданство атлетам: «У Наира точно не возникнет проблем. Он любит Россию, его родители живут в Москве»
11 февраля, 15:56
Тикнизян о выборе сборной Армении: «Правильное решение, ни разу не пожалел. Я не попадал даже в самый расширенный список России. Это меня надоумило, что я не нужен»
23 декабря 2025, 08:15
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
2 минуты назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
10 минут назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
24 минуты назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
45 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
49 минут назад
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
54 минуты назадВидео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ловчева не позвали на встречу ветеранов с Карседо: «Не чувствую себя человеком, нужным клубу. В сегодняшнем «Спартаке» нет единения, понимания, что такое «Спартак»
сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русская литература дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
5 минут назад
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
18 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
31 минуту назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
36 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
43 минуты назад
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Рекомендуем