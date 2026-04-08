Талалаев послезавтра перенесет операцию на ЖКТ: «Понимаю, что многие неприятности со здоровьем от нервов. Берегите себя!»

Андрей Талалаев перенесет операцию на желудочно-кишечном тракте.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Балтики» уже несколько дней находится в больнице, операция пройдет послезавтра. Планируется, что Талалаев вернется к работе с командой на следующей неделе.

«В ближайшие недели я в любом случае дисквалифицирован и не могу находиться во время матчей на скамейке рядом с командой. Понимаю, что многие неприятности со здоровьем у людей происходят от нервов, и обращаюсь ко всем болельщикам: берегите себя! Всем здоровья и добра!

Что же касается тренировочного процесса в этот период, то за команду я спокоен, уверен и в ребятах, и в тренерском штабе. Результат и содержание последнего матча в Махачкале связываю с эффектом перерыва на матчи сборных, во время которого впервые в истории клуба сразу шесть наших игроков было приглашено в разные национальные команды. На мой взгляд, они после возвращения выглядели не оптимально, и будем разбираться, как избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем», – сказал Талалаев.