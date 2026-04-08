Талалаев послезавтра перенесет операцию на ЖКТ: «Понимаю, что многие неприятности со здоровьем от нервов. Берегите себя!»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер «Балтики» уже несколько дней находится в больнице, операция пройдет послезавтра. Планируется, что Талалаев вернется к работе с командой на следующей неделе.

«В ближайшие недели я в любом случае дисквалифицирован и не могу находиться во время матчей на скамейке рядом с командой. Понимаю, что многие неприятности со здоровьем у людей происходят от нервов, и обращаюсь ко всем болельщикам: берегите себя! Всем здоровья и добра!

Что же касается тренировочного процесса в этот период, то за команду я спокоен, уверен и в ребятах, и в тренерском штабе. Результат и содержание последнего матча в Махачкале связываю с эффектом перерыва на матчи сборных, во время которого впервые в истории клуба сразу шесть наших игроков было приглашено в разные национальные команды. На мой взгляд, они после возвращения выглядели не оптимально, и будем разбираться, как избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем», – сказал Талалаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Андрей Талалаев
Балтика
Спорт-Экспресс
премьер-лига Россия
Здоровье
Сочувствую персоналу больницы )
Шучу, Здоровья !
Будет клизмы выбрасывать?)
За пределы палаты, а потом втащит санитару
Ну между прочим многое могло бы объяснить. Когда почти круглосуточно болит и ты терпишь ради работы... Только у меня камни в почках, но понятно о чем речь. Как-бы нам всем не пришлось не то что переобуваться, но пожелать здоровья. Ибо никто не обязан терпеть твои припадки из-за боли. Опять же по себе знаю.
А представляете, вернётся после операции такой румяный, добрый, спокойный?)
После наркоза все спокойные
Здоровья. Нервы опасная штука для мужчин, в частности. Миокарды всякие, работа, стресс.. Средняя продолжительность жизни, как бэ намекает. А жизнь вокруг - добавляет и иногда диктует : Психаниии!!!!. Всем здоровья и крепких нервов. Без стрессов, давайте.
Умннгоьязва если что
В любом случае здоровья Андрею Талалаеву!
Он бордовый весь и давление на матчах по 180-200 видимо. Надо нервы беречь.
Андрей Викторович, здоровья Вам!
Ни смотря ни на что - скорейшего выздоровления Талалаеву..
здоровья легенде
