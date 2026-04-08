  • «Атлетико» о вердикте CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Приятно, что кто-то признает свои ошибки в наше время»
«Атлетико» о вердикте CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Приятно, что кто-то признает свои ошибки в наше время»

«Атлетико» отреагировал на вердикт технического комитета судей (CTA) по неудалению Жерара Мартина в матче с «Барселоной»

На 46-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги (1:2) защитник «Барселоны» ударил ногой в голень Тьяго Альмаду, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую после консультации с ВАР и просмотра повтора.

Вчера Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что Жерара следовало удалить. 

«Большое спасибо за разъяснение. Приятно, что в наше время кто-то признает свои ошибки», – говорится в сообщении «Атлетико» в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
в СТА решили что мяч был спорный)) это жесть! у них было кучу времени все обдумать, продумать, прочитать правила футбола, по пить миллион кофе и энергетиков чтоб взбодриться , но эти ушлепки и тут облажались
«Это было серьезное нарушение правил, независимо от того, кто первым коснулся мяча. Правильным дисциплинарным наказанием должна была стать красная карточка», – признал CTA в рамках передачи Tiempo de Revisión, посвященной разбору спорных решений судей.

а где здесь про спорный мяч?
Судейство в Испании это чисто "прости, что был неправ, я обязательно повторю"
Даже интересно на какие правила футбола тут постоянно ссылаются и прям со 100% гарантией утверждают, что то или иное решение ошибочно по правилам футбола. Офсайд и мяч пересекающий линию ворот, ок там всё очевидно, хотя бывают моменты, где не особо видно был офсайд или нет, но чаще всего видно все же на повторе.
Но вот этот момент. Скиньте правила футбола, которые будут говорить что этот момент 100% КК или 100% ЖК?
В правилах только общая формулировка о фоле, который угрожает безопасности соперника. Всё остальное из методических рекомендаций и руководств для судей. А в них есть как и про намерение сыграть в мяч и тогда это скорее жёлтая. Так и про риск нанести травму, шипы, высокую скорость, и тогда это красная. В этом случае как раз за красную карточку больше таких аргументов. Процентов 65)
Очередная вода.
В этом случае как раз за красную карточку больше таких аргументов. (с) Взятые с потолка предположения.
Есть чёткая формулировка, то есть чёткое решение.
Если нет чёткой формулировки, то все эти скорее всего КК, больше аргументов на КК и всё в таком духе не имеют никакого смысла и каждый это будет крутить в сторону в зависимости от своих пристрастий.
Материалы по теме
Фрейша раскритиковал вердикт CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Утверждать, что мяч был в борьбе, – значит доказать, что вы даже в шашки не играли»
вчера, 15:01
Клубное ТВ «Реала»: «Удаление Вальверде не было отменено ВАР, а красная Мартина из «Барсы» – да. Пример двойных стандартов от судей»
7 апреля, 15:59
