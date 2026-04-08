«Атлетико» о вердикте CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Приятно, что кто-то признает свои ошибки в наше время»

«Атлетико» о вердикте CTA по эпизоду с Мартином: приятно, когда ошибки признают.

«Атлетико» отреагировал на вердикт технического комитета судей (CTA) по неудалению Жерара Мартина в матче с «Барселоной»

На 46-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги (1:2) защитник «Барселоны» ударил ногой в голень Тьяго Альмаду, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую после консультации с ВАР и просмотра повтора.

Вчера Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал , что Жерара следовало удалить.

«Большое спасибо за разъяснение. Приятно, что в наше время кто-то признает свои ошибки», – говорится в сообщении «Атлетико » в твиттере.