«Атлетико» о вердикте CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Приятно, что кто-то признает свои ошибки в наше время»
«Атлетико» отреагировал на вердикт технического комитета судей (CTA) по неудалению Жерара Мартина в матче с «Барселоной»
На 46-й минуте матча 30-го тура Ла Лиги (1:2) защитник «Барселоны» ударил ногой в голень Тьяго Альмаду, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую после консультации с ВАР и просмотра повтора.
Вчера Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что Жерара следовало удалить.
«Большое спасибо за разъяснение. Приятно, что в наше время кто-то признает свои ошибки», – говорится в сообщении «Атлетико» в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Атлетико»
а где здесь про спорный мяч?
Но вот этот момент. Скиньте правила футбола, которые будут говорить что этот момент 100% КК или 100% ЖК?
В этом случае как раз за красную карточку больше таких аргументов. (с) Взятые с потолка предположения.
Есть чёткая формулировка, то есть чёткое решение.
Если нет чёткой формулировки, то все эти скорее всего КК, больше аргументов на КК и всё в таком духе не имеют никакого смысла и каждый это будет крутить в сторону в зависимости от своих пристрастий.