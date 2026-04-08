«Лестер» не смог обжаловать снятие 6 очков: «Решение поддержано независимым Апелляционным советом. Клуб принимает его и сосредотачивается на предстоящих матчах»

«Лестер» не смог обжаловать решение о снятии 6 очков.

Ранее стало известно, что клуб признан виновным в нарушении финансовых правил в сезоне-2023/24. Обвинения были предъявлены в мае 2025 года.

После этого наказания «лисы» опустились на 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Сейчас команда идет 22-й с 41 очком. Премьер-лига также требовала применить санкции к клубу за несвоевременную подачу годовой финансовой отчетности за указанный ранее период.

«Мы подтверждаем, что решение независимой комиссии рекомендовать вычесть у клуба шесть очков в этом сезоне было поддержано независимым Апелляционным советом.

Это решение касается нашей позиции по прибыли и устойчивому развитию на трехлетний период до июня 2024 года и принимается клубом.

Теперь, когда дело завершено и осталось пять игр сезона, все в клубе полностью сосредоточены на предстоящих матчах и на том, чтобы определить исход сезона по нашим результатам на поле.

Мы знаем, что это был непростой период, и благодарим наших болельщиков за поддержку, которую они продолжают оказывать команде. Сейчас наша ответственность заключается в том, чтобы подойти к оставшимся играм с должным вниманием и целеустремленностью, которых требует текущая ситуация», – говорится в заявлении «Лестера».