  • Мажич о стыке Денисова и Руденко в штрафной: «Игрок «Спартака» первым сыграл в мяч, Александр прыгал из-за спины. Не увидел умышленности»
64

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему Инал Танашев не назначил пенальти после столкновения Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» с «Локомотивом».

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе, арбитр не зафиксировал нарушения правил.

«Это столкновение, контакт руки Денисова с головой Руденко, случился сразу, когда он сыграл в мяч. Кто был первый? Игрок «Спартака». Он контролировал ситуацию. Руденко вступал в это единоборство. Он прыгал из-за спины.

Я не видел ничего для наказания, не видел умышленности», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
64 комментария
Хоть кто-то из футболистов при борьбе в воздухе пытается УМЫШЛЕННО втащить оппоненту? Причем тут умышленность вообще?
Ответ Bogdan Minakov
причём будь такое нарушение в центре поля, стопудово свистнули бы
Ответ Bogdan Minakov
Во-первых, да, постоянно. Во-вторых, Денисов уже сыграл в мяч и закончил игровое действие. Борьбы за позицию не было. Руденко шел не в мяч, а в спину, на контакт. Хотя такие крысиные пенальти сейчас ставят, факт.
Соболев тоже на мяче первый был, а Умяров так же выскакивает из-за спины и умысла тоже вряд ли имеется у первого)
Ответ Ak4705
Это другое.
Ответ Ak4705
соболь перед принятием мяча смотрит, откуда бежит Умяров. Денисов не смотрит на Руденко, не подозревая о том, что он его в спину еще будет толкать.
умышленность не влияет на фол, мало кто умышленно фолит в штрафной
Ответ MoRo
Так Денисов не срывал атаку, был первым на мяче, в чём фол-то? Что неудачно рукой махнул?
Ответ The Dark defener
удар по голов в штрафной - фол и пенальти
я вот посмотрел мажича. впечатление одно - он в судействе не понимает ни-че-го. просто есть желание отмазать судью во всех моментах.
Мажич просто убил футбольные правила в РПЛ, сейчас все определяют трактовки, а как трактуют судьи ни кто понять не может, один и тот же эпизод в разных турах трактуется по разному. Ключевые условия трактовки меняются прямо по ходу чемпионата. ВАР творит такое порой, все регламенты уже выкинуты в мусорку и ни какой реакции.
Похоже, Мажича при приеме на работу забыли проверить на профпригодность
Луис Энрике точно такой же фол на Барко сегодня в кубке, и тут пенальти товарищи!!! А на Руденко и Фассоне нету все чисто говорят🤷‍♂️ Какие же они все клоуны 🤡 Сказали бы что пенальти такие ставят только в ворота которые надо, в которые «не надо» не ставим, тогда бы ни кто вопросов не задавал наверно (кроме следственных органов).
Ответ Только Локо Только Победа
поэтому молчат, чтобы вопросов не было...
судейство полностью мажич превратил в клоунаду. не зря чай или что он там пил с тушинскими
Было бы, конечно, ещё очень здорово, если бы он прокомментировал эпизод Маричаль-Соболев из недавнего матча. Чтобы собрать трактовочное бинго.
Это всё понятно, но у нас абсолютный рандом с такими моментами. Кто-то получает такие пенальти, а кто-то нет. Вот сегодня в ворота Зенита поставили такой же пенальти. Там даже контакт менее сильный был..
Материалы по теме
Мажич согласен со 2-й желтой Черникова в матче с «Ахматом»: «Он сыграл в мяч, но как он сыграл? Он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой»
8 апреля, 15:03Фото
Мажич согласен с отменой гола Дзюбы ЦСКА: «Все очевидно. Когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Хорошее ВАР-вмешательство»
8 апреля, 14:37Фото
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
30 марта, 14:09
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» – «Манчестер Сити». 0:1 – О’Райли открыл счет. Онлайн-трансляция
51 секунду назадLive
Карседо про 1:1 с «Ростовом»: «Не тот результат, на который мы рассчитывали. Чувствовалась усталость после игры с «Зенитом», но никаких оправданий быть не может»
13 минут назад
Галактионов про 1:1 с Махачкалой: «Не лучшая игра, но молодцы, что отыгрались, проявили характер. Любой положительный результат для «Локомотива» сейчас лучше, чем отрицательный»
14 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». Соболев, Кордоба, Глушенков, Сперцян, Джон Джон и Кривцов играют. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», «Локо» – с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
14 минут назад
Новый выпуск подкаста «Коллеги, добрый день!» с Дмитрием Горбачевым – рассказали все о дизайне в спортивном медиа!
16 минут назадПодкасты
Рабинер о пенальти в ворота «Спартака»: «Судейство в РПЛ – отдельный вид искусства, представить себе такой 11-метровый в ЛЧ я не могу. Едва заметное касание»
20 минут назад
Мусаев о матче с «Зенитом»: «Никакого плана нет, надо играть в свою игру. «Краснодару» не хватает одного-двух игроков, это вызывает настороженность»
23 минуты назад
Де Дзерби о 0:1 с «Сандерлендом»: «Тоттенхэм» не заслуживал поражения. Я могу быть для игроков отцом или старшим братом – им не нужен тренер, они будут играть лучше, став увереннее»
23 минуты назад
Сергей Семак: «Чемпионат гораздо важнее Кубка, естественно. При подготовке к «Краснодару» о «Спартаке» никто не вспоминал. Большую часть работы «Зенит» посвятил атакующим действиям»
31 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
13 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
14 минут назадLive
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
34 минуты назад
Евсеев про 1:1 с «Локо»: «Отдали игру – все складывалось в нашу пользу. Никого не считаю виноватым, проигрывает команда»
39 минут назад
Мурики забил 21 гол в сезоне Ла Лиги – второй результат «Мальорки» в XXI веке. Косовар отстает от Мбаппе на 2 мяча в гонке бомбардиров
42 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой», «Болонья» против «Лечче»
44 минуты назадLive
Клопп о Салахе: «Никогда не видел никого похожего на Мо – каждый раз он возвращался из отпуска с новым навыком, он не остановится. С лучшими игроками не всегда легко, и это нормально»
48 минут назад
Лига PARI. «Ротор» победил «Сокол», «Торпедо» сыграло вничью с «Арсеналом», «Урал» и «Уфа» не забили голов
49 минут назад
Мостового не позвали на встречу ветеранов «Спартака» с Карседо: «Наверное, молодой еще! Карседо и так знает, кто такой Мостовой, если нужен будет совет – я его дам»
53 минуты назад
Волк врезался в своего защитника на выходе, позволив Монтесу прокинуть мяч в ворота «Махачкалы». «Локо» сравнял счет на 87-й минуте
сегодня, 15:35
Рекомендуем