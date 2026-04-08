Мажич о стыке Денисова и Руденко в штрафной: «Игрок «Спартака» первым сыграл в мяч, Александр прыгал из-за спины. Не увидел умышленности»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему Инал Танашев не назначил пенальти после столкновения Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» с «Локомотивом».
В матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» одержал победу со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе, арбитр не зафиксировал нарушения правил.
«Это столкновение, контакт руки Денисова с головой Руденко, случился сразу, когда он сыграл в мяч. Кто был первый? Игрок «Спартака». Он контролировал ситуацию. Руденко вступал в это единоборство. Он прыгал из-за спины.
Я не видел ничего для наказания, не видел умышленности», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
64 комментария
Хоть кто-то из футболистов при борьбе в воздухе пытается УМЫШЛЕННО втащить оппоненту? Причем тут умышленность вообще?
причём будь такое нарушение в центре поля, стопудово свистнули бы
Во-первых, да, постоянно. Во-вторых, Денисов уже сыграл в мяч и закончил игровое действие. Борьбы за позицию не было. Руденко шел не в мяч, а в спину, на контакт. Хотя такие крысиные пенальти сейчас ставят, факт.
Соболев тоже на мяче первый был, а Умяров так же выскакивает из-за спины и умысла тоже вряд ли имеется у первого)
Это другое.
соболь перед принятием мяча смотрит, откуда бежит Умяров. Денисов не смотрит на Руденко, не подозревая о том, что он его в спину еще будет толкать.
умышленность не влияет на фол, мало кто умышленно фолит в штрафной
Так Денисов не срывал атаку, был первым на мяче, в чём фол-то? Что неудачно рукой махнул?
удар по голов в штрафной - фол и пенальти
я вот посмотрел мажича. впечатление одно - он в судействе не понимает ни-че-го. просто есть желание отмазать судью во всех моментах.
Мажич просто убил футбольные правила в РПЛ, сейчас все определяют трактовки, а как трактуют судьи ни кто понять не может, один и тот же эпизод в разных турах трактуется по разному. Ключевые условия трактовки меняются прямо по ходу чемпионата. ВАР творит такое порой, все регламенты уже выкинуты в мусорку и ни какой реакции.
Похоже, Мажича при приеме на работу забыли проверить на профпригодность
Луис Энрике точно такой же фол на Барко сегодня в кубке, и тут пенальти товарищи!!! А на Руденко и Фассоне нету все чисто говорят🤷♂️ Какие же они все клоуны 🤡 Сказали бы что пенальти такие ставят только в ворота которые надо, в которые «не надо» не ставим, тогда бы ни кто вопросов не задавал наверно (кроме следственных органов).
поэтому молчат, чтобы вопросов не было...
судейство полностью мажич превратил в клоунаду. не зря чай или что он там пил с тушинскими
Было бы, конечно, ещё очень здорово, если бы он прокомментировал эпизод Маричаль-Соболев из недавнего матча. Чтобы собрать трактовочное бинго.
Это всё понятно, но у нас абсолютный рандом с такими моментами. Кто-то получает такие пенальти, а кто-то нет. Вот сегодня в ворота Зенита поставили такой же пенальти. Там даже контакт менее сильный был..
