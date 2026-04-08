Мажич о стыке Денисова и Руденко в штрафной: «Игрок «Спартака» первым сыграл в мяч, Александр прыгал из-за спины. Не увидел умышленности»

Мажич о стыке Денисова с Руденко: не увидел умышленности.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему Инал Танашев не назначил пенальти после столкновения Даниила Денисова и Александра Руденко в матче «Спартака» с «Локомотивом ».

В матче 23-го тура Мир РПЛ «Спартак » одержал победу со счетом 2:1. В одном из эпизодов 2-го тайма Денисов в штрафной «Спартака» попал руками Руденко по голове в борьбе за мяч в воздухе, арбитр не зафиксировал нарушения правил.

«Это столкновение, контакт руки Денисова с головой Руденко, случился сразу, когда он сыграл в мяч. Кто был первый? Игрок «Спартака». Он контролировал ситуацию. Руденко вступал в это единоборство. Он прыгал из-за спины.

Я не видел ничего для наказания, не видел умышленности», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».