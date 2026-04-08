Колосков о Батракове в «ПСЖ»: «Он не сложившийся игрок для стартового состава, еще на стадии становления. За счет характера какие-то пробелы компенсирует, может»

Колосков о Батракове в «ПСЖ»: огромный шаг вперед, но не готов играть в старте.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова в «ПСЖ».

По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива » в летнее трансферное окно.

«Если он туда перейдет, то, конечно, будет огромный шаг вперед. Все-таки «ПСЖ» – одна из лучших европейских команд, играющая в Лиге чемпионов. Конечно, большой карьерный скачок.

Но мне кажется, что Батраков как футболист еще проходит стадию становления. Может быть, за счет характера какие-то пробелы компенсирует. Но Алексей – пока не сложившийся игрок стартового состава «ПСЖ» , но перспективы стать таким есть», – сказал Колосков.

В июне Батраков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.