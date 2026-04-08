9

Колосков о Батракове в «ПСЖ»: «Он не сложившийся игрок для стартового состава, еще на стадии становления. За счет характера какие-то пробелы компенсирует, может»

Колосков о Батракове в «ПСЖ»: огромный шаг вперед, но не готов играть в старте.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова в «ПСЖ».

По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» в летнее трансферное окно.

«Если он туда перейдет, то, конечно, будет огромный шаг вперед. Все-таки «ПСЖ» – одна из лучших европейских команд, играющая в Лиге чемпионов. Конечно, большой карьерный скачок.

Но мне кажется, что Батраков как футболист еще проходит стадию становления. Может быть, за счет характера какие-то пробелы компенсирует. Но Алексей – пока не сложившийся игрок стартового состава «ПСЖ», но перспективы стать таким есть», – сказал Колосков.

В июне Батраков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Про Сафонова тоже говорили, что он не уровень Доннаруммы. Так что Витинья может начинать собирать чемоданы
одни только тренировки там под руководством Энрике прокачают больше, чем еще несколько сезонов в РПЛ
Если это правда, то можно только порадоваться. Могут купить и сначала отдать в аренду, чтобы поднабрался опыта и привык к новой интенсивности.
Ответ Evgen Vynokurov
Если это правда, то можно только порадоваться. Могут купить и сначала отдать в аренду, чтобы поднабрался опыта и привык к новой интенсивности.
В этом сезоне и Витя, и Руис, и Невеш регулярно вылетают, а на подмену, по сути, один Заир-Эмери. Так что Батраков точно лишним не будет и свои минуты получит. Надеемся, что все сложится!
У ПСЖ вроде норма взять перспективного и гонять по арендам пока не дорастёт
Батраков не слушай этих завистливых
Кто такой Колосков? Что это за пердун старый который вообще в футболе не бум-бум может понимать?Шёл бы на дачу со своей бабкой цветы сажать, как же меня бесят эти старые пердуны говорить об игроках, о футболе - валили бы в таком возрасте на пенсию, песок с них сыпется со всех щелей, а они всё умничать пытаются. Совет Колоскову: Купи себе плед теплый, отправляйся на дачу свою к бабушке жене и помогай ей с грядками и не воняй публично.
Если ПСЖ действительно собирается купить Лешу, значит Леша уже сформировался как игрок. Или он думает, что в скаутском отделе ПСЖ сидят какие то проходимцы?? В крайнем случае отдадут в аренду в хороший середняк, что тоже не плохо для Батракова. Главное перейти в ПСЖ, а там уже по ситуации.
