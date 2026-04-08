Колосков о Батракове в «ПСЖ»: «Он не сложившийся игрок для стартового состава, еще на стадии становления. За счет характера какие-то пробелы компенсирует, может»
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере Алексея Батракова в «ПСЖ».
По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» в летнее трансферное окно.
«Если он туда перейдет, то, конечно, будет огромный шаг вперед. Все-таки «ПСЖ» – одна из лучших европейских команд, играющая в Лиге чемпионов. Конечно, большой карьерный скачок.
Но мне кажется, что Батраков как футболист еще проходит стадию становления. Может быть, за счет характера какие-то пробелы компенсирует. Но Алексей – пока не сложившийся игрок стартового состава «ПСЖ», но перспективы стать таким есть», – сказал Колосков.
В июне Батраков продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года. В этом сезоне 20-летний полузащитник забил 16 голов и отдал 11 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.