Нойер о мышечных проблемах: «Они возникли из-за ослабленного организма, у меня были неприятности с желудком и кишечником»
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем состоянии после возвращения на поле.
40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). Он был признан лучшим игроком встречи.
О недавних мышечных проблемах
«Они имели другое происхождение. Поскольку у меня были некоторые неприятности с желудком и кишечником, мой организм был немного ослаблен. Вот почему у меня были эти небольшие проблемы. На самом деле это было похоже на «простуду в икре».
О том, возможно ли продление его контракта
«Мне нравится играть в этой команде и работать с этим тренерским штабом. Для меня важно, какова динамика команды. Все возможно», – сказал Нойер для Abendzeitung.
Действующее соглашение Нойера с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Хочется ещё на годик продлить удовольствие от его игры, надеюсь останется.