Нойер о мышечных проблемах: «Они возникли из-за ослабленного организма, у меня были неприятности с желудком и кишечником»

Нойер: мышечные проблемы возникли из-за ослабленного организма.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем состоянии после возвращения на поле.

40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). Он был признан лучшим игроком встречи.

О недавних мышечных проблемах

«Они имели другое происхождение. Поскольку у меня были некоторые неприятности с желудком и кишечником, мой организм был немного ослаблен. Вот почему у меня были эти небольшие проблемы. На самом деле это было похоже на «простуду в икре».

О том, возможно ли продление его контракта

«Мне нравится играть в этой команде и работать с этим тренерским штабом. Для меня важно, какова динамика команды. Все возможно», – сказал Нойер для Abendzeitung.

Действующее соглашение Нойера с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.