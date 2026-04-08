  Нойер о мышечных проблемах: «Они возникли из-за ослабленного организма, у меня были неприятности с желудком и кишечником»
Нойер о мышечных проблемах: «Они возникли из-за ослабленного организма, у меня были неприятности с желудком и кишечником»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о своем состоянии после возвращения на поле.

40-летний голкипер сделал 9 сэйвов в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1). Он был признан лучшим игроком встречи.

О недавних мышечных проблемах

«Они имели другое происхождение. Поскольку у меня были некоторые неприятности с желудком и кишечником, мой организм был немного ослаблен. Вот почему у меня были эти небольшие проблемы. На самом деле это было похоже на «простуду в икре».

О том, возможно ли продление его контракта

«Мне нравится играть в этой команде и работать с этим тренерским штабом. Для меня важно, какова динамика команды. Все возможно», – сказал Нойер для Abendzeitung.

Действующее соглашение Нойера с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Всё в организме взаимосвязано, ну а в 40 лет идеального здоровья не бывает а принципе, время не обмануть, к сожалению.
Хочется ещё на годик продлить удовольствие от его игры, надеюсь останется.
Материалы по теме
Маттеус об игре Нойера против «Реала»: «Хотел бы увидеть его в такой форме на ЧМ-2026, но знаю, что этого не произойдет. Нагельсманн не откроет эту дверь»
8 апреля, 13:51
Нойер – первый вратарь, сделавший 9 сэйвов в матче плей-офф против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», с момента сбора статистики
8 апреля, 11:35
Лунин про 1:2 с «Баварией»: «Реал» много атаковал, раз Нойера признали лучшим игроком матча. Пропущенных голов можно было избежать, но мы здорово отреагировали»
7 апреля, 21:54
Нойер проводит 136-й матч в старте за «Баварию» в ЛЧ – столько же у Месси в «Барсе». Больше за один клуб в турнире только у Касильяса – 149 игр за «Реал»
7 апреля, 19:09
Чемпионат Италии. «Ювентус» обыграл «Аталанту» в гостях, «Милан» разгромлен «Удинезе»
43 секунды назад
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Есть и моя вина, я совершал плохие поступки. Мне казалось, что я должен играть в каждом матче. Не скажу ничего плохого о клубе, я любил его»
11 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», ЦСКА примет «Сочи», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» сыграет с «Махачкалой»
25 минут назад
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
31 минуту назадФото
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» в гостях у «Ноттингема», «Тоттенхэм» сыграет с «Сандерлендом»
сегодня, 07:25
Магуайр о селекции: «МЮ» нужно очень хорошо укрепиться летом»
сегодня, 06:17
1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости
сегодня, 06:10
Батчи перед «Зенитом»: «Краснодар» не должен фокусироваться на тех, кто позади»
сегодня, 04:32
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» примет «Вильярреал», «Бетис» против «Осасуны»
1 минуту назад
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 06:54
Семин о стратегии «Краснодара» с минимумом запасных: «Риск есть. Зато сохраняется уровень участия каждого игрока в каждом матче – это сплачивает команду»
сегодня, 06:44
«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 06:29
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:57
Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Судьи ошибаются во всей лиге. Они такие же люди, как и мы. Надо стараться думать, что это никогда не делается со злым умыслом»
сегодня, 05:47
«Парма» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:35
Мартина заменили после 1-го тайма матча с «Эспаньолом» из-за ушиба. Защитник «Барсы» избежал травмы и, вероятно, сыграет с «Атлетико»
сегодня, 05:17
Лига PARI. «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» сыграет с «Арсеналом», «Ротор» против «Сокола»
сегодня, 05:05
«Ростов» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 04:57
Рекомендуем