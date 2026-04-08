  • Мажич согласен со 2-й желтой Черникова в матче с «Ахматом»: «Он сыграл в мяч, но как он сыграл? Он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич поддержал решение Антона Фролова показать хавбеку «Краснодара» Александру Черникову вторую желтую карточку в матче с «Ахматом» (1:0). 

Футболист в подкате сбил Максима Самородова.

«Черников сыграл в мяч, но как он сыграл? Контакт был после этого – по бутсе или голеностопу. Продолжилось движение другой его ноги. Последнее действие ноги – движение вперед.

Черников должен контролировать свои действия. Когда игрок идет в подкат, он не может на 100% контролировать свое тело. Но здесь он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой», – сказал Мажич. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Правильно, сыграл в мяч, остановись в эту же секунду, не можешь - избавься от ног
не лукавь,ты не видел как он кинулся в ноги,за таку же рьяность пострадал и Исмаил,попал в голову,хотя хотел плечом толкнуть,втору ногу подсек также Черников.
Да, и вам всего хорошего, учите русский язык
ему надо было пешком подойти и вежливо попросить отдать мяч 🤣🤣🤣. удалили перед матчем с зенитом, дальше смотреть чемпионат не стоит ,зенит купил себе чемпионство в этом году, юбилей и Путин приедет поздравить,по этому гаспром ( народное достояние) любые деньги и все ресурсы задействует. Вот так за народные деньги зенит существует, там пару игроков стоят как вся команда Краснодара,позор зениту и всероссийское презрение...
Неужели у нас в России нельзя найти бывшего Российского судью, хотя-бы взять того-же Николаева? Нашли Мажича, который постоянно соглашается со всеми спорными решениями судей. Взять тот-же не засчитанный гол Дзюбы, да там всё было в пределах правил. Не удаление Морозова в игре против Спартака, вся Россия видела, что он с играл рукой, только Мажич этого не видел и несет пургу. Конечно ворота были не пустые, потому что как раз этот угол и закрывал Морозов! Удаление Черникова за вторую желтую карточку за подкат, а что Мажич считает, что футбол это стоячая игра, если он говорит что Черников на скорости шел в подкат, и что против кого он шел в подкат тоже стоял на месте? Смех да и только. Проводить надо Мажича на свою родину, и пусть там будет футбольным экспертом, но там ему такие деньги никто платить не будет.
