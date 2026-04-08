Мажич согласен со 2-й желтой Черникова в матче с «Ахматом»: «Он сыграл в мяч, но как он сыграл? Он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой»

Мажич согласился со 2-й желтой Черникова в матче с «Ахматом».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич поддержал решение Антона Фролова показать хавбеку «Краснодара » Александру Черникову вторую желтую карточку в матче с «Ахматом » (1:0).

Футболист в подкате сбил Максима Самородова .

«Черников сыграл в мяч, но как он сыграл? Контакт был после этого – по бутсе или голеностопу. Продолжилось движение другой его ноги. Последнее действие ноги – движение вперед.

Черников должен контролировать свои действия. Когда игрок идет в подкат, он не может на 100% контролировать свое тело. Но здесь он шел со скоростью, ударил, также продолжил другой ногой», – сказал Мажич.

