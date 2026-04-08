  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Упамекано: «Легкое касание, это не пенальти. Он взмахнул рукой, чтобы достать мяч»
13

Итурральде о падении Винисиуса в конце 1-го тайма: это не пенальти.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением арбитра Майкла Оливера не назначать пенальти на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре в конце 1-го тайма матча с «Баварией».

Вчера «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В добавленное к первому тайму время Винисиус упал на углу штрафной «Баварии», споткнувшись о ногу Дайо Упамекано, и подтянул мяч к себе. Судья не стал назначать пенальти и зафиксировал игру бразильца рукой.

«Он просто взмахнул рукой, чтобы достать мяч. Произошло легкое касание, которое не считается фолом на пенальти», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДайо Упамекано
logoВинисиус Жуниор
Эдуардо Итурральде Гонсалес
logoМайкл Оливер
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
logoбундеслига Германия
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Контакт был мизерный. Очередная позорная симуляция от жертвы расизма.
Ответ DaniOs
Чем этот фол отличается от Ольмо в Ньюкасле.
Ответ DaniOs
а у бчк никто не симулирует да?
Зачем его спрашивать? И так ясно, что он скажет .
Дома Реал опозорился, конечно, и особенно этот винисиус. Нойер потом в подтрибунке спокойно спел ему: Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка..
удар по ноге был - пенальти
Читайте новости футбола в любимой соцсети
