Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Упамекано: «Легкое касание, это не пенальти. Он взмахнул рукой, чтобы достать мяч»

Итурральде о падении Винисиуса в конце 1-го тайма: это не пенальти.

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением арбитра Майкла Оливера не назначать пенальти на вингере «Реала » Винисиусе Жуниоре в конце 1-го тайма матча с «Баварией».

Вчера «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

В добавленное к первому тайму время Винисиус упал на углу штрафной «Баварии», споткнувшись о ногу Дайо Упамекано , и подтянул мяч к себе. Судья не стал назначать пенальти и зафиксировал игру бразильца рукой .

«Он просто взмахнул рукой, чтобы достать мяч. Произошло легкое касание, которое не считается фолом на пенальти», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.