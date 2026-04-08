Итурральде о падении Винисиуса после контакта с Упамекано: «Легкое касание, это не пенальти. Он взмахнул рукой, чтобы достать мяч»
Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес согласился с решением арбитра Майкла Оливера не назначать пенальти на вингере «Реала» Винисиусе Жуниоре в конце 1-го тайма матча с «Баварией».
Вчера «Реал» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
В добавленное к первому тайму время Винисиус упал на углу штрафной «Баварии», споткнувшись о ногу Дайо Упамекано, и подтянул мяч к себе. Судья не стал назначать пенальти и зафиксировал игру бразильца рукой.
«Он просто взмахнул рукой, чтобы достать мяч. Произошло легкое касание, которое не считается фолом на пенальти», – сказал Итурральде в эфире Carrusel Deportivo.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
13 комментариев
Контакт был мизерный. Очередная позорная симуляция от жертвы расизма.
Чем этот фол отличается от Ольмо в Ньюкасле.
а у бчк никто не симулирует да?
Зачем его спрашивать? И так ясно, что он скажет .
Дома Реал опозорился, конечно, и особенно этот винисиус. Нойер потом в подтрибунке спокойно спел ему: Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка..
удар по ноге был - пенальти
