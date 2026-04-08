Фрейша раскритиковал вердикт CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Утверждать, что мяч был в борьбе, – значит доказать, что вы даже в шашки не играли»
Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на вердикт технического комитета судей (CTA) относительно эпизода с участием Жерара Мартина.
На 46-й минуте матча с «Атлетико» (2:1) защитник «Барселоны» ударил ногой в голень Тьяго Альмады, перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Вчера технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал, что Жерара следовало удалить.
«Утверждать, что в эпизоде с Жераром Мартином мяч был в борьбе, – значит доказать, что вы даже в шашки не играли. У Альмады не было ни единого шанса сыграть в этот мяч.
И раз уж зашел разговор, вот вопрос: вы настолько плохи или просто медийное давление для вас становится непреодолимым?» – написал Фрейша.
СТА ничего случайно про удар коленом Рюдигера не говорила? Все ок у них?