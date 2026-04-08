Фрейша раскритиковал вердикт CTA, что красную Мартина не следовало отменять: «Утверждать, что мяч был в борьбе, – значит доказать, что вы даже в шашки не играли»

Тони Фрейша раскритиковал вердикт CTA по эпизоду с Мартином.

Бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша отреагировал на вердикт технического комитета судей (CTA) относительно эпизода с участием Жерара Мартина .

На 46-й минуте матча с «Атлетико » (2:1) защитник «Барселоны» ударил ногой в голень Тьяго Альмады , перед этим коснувшись мяча. Главный арбитр встречи Матео Бускетс показал Мартину красную карточку, но заменил ее на желтую , посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Вчера технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) признал , что Жерара следовало удалить.

«Утверждать, что в эпизоде с Жераром Мартином мяч был в борьбе, – значит доказать, что вы даже в шашки не играли. У Альмады не было ни единого шанса сыграть в этот мяч.

И раз уж зашел разговор, вот вопрос: вы настолько плохи или просто медийное давление для вас становится непреодолимым?» – написал Фрейша.