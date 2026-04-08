Мажич согласен с отменой гола Дзюбы ЦСКА: «Все очевидно. Когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Хорошее ВАР-вмешательство»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич согласен с отменой гола форварда «Акрона» Артема Дзюбы в матче с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.
«Для меня здесь все очевидно, я так и говорил Москалеву. Акинфеев начал прыгать, действовать. Был толчок. Дзюба – сильный, высокий игрок. Он в этом моменте получил преимущество.
В момент, когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Для меня это хорошее ВАР-вмешательство», – сказал Мажич.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Ну чего тут спорить, отменили по правилам. Обычный фол на вратаре. Лишь бы это было не выборочно, а одинаково для всех команд.
Некоторые вратари сами натыкаются на игроков и корчатся как будто их толкнули
Раньше всегда свистили нарушение во вратарской любое касание было нападение на вратаря . если я не ошибаюсь
Скажите это Арсеналу с их угловыми)))
Я вообще не понимаю, кому нужен весь этот хайп?! Ведь ситуация выеденного яйца не стоит, всю жизнь во всех чемпионатах любое касание вратаря в штрафной - чистый фол. Но нет, устроили истерику. Сдается мне, кто-то специально тень на плетень наводит, чтобы потом можно было сказать, дескать, видите у других команд тоже есть спорные и предвзятые решения
Всё было очевидно. Вратарская площадь именно поэтому так и называется, что любое вмешательство в действия вратаря со стороны соперника автоматом является нарушением правил.
Лондоннский Арсенал не согласится
Го вно терка из ничего. На видео повторах видны действия Дзюбы во вратарской. Абсолютно правильная и легитимная отмена гола.
Да это всем ясно кроме трех 🤡, Дзюбе, Гришину и лудоману.
Я вам скажу больше, это и в баскетболе фол, где играют как раз руками. Нельзя давить соперника рукой вниз.
Привет,Дзюбе.
Ну Мажич со всем по вар согласен, но вратаря во вратарской никогда трогать нельзя было. А в хоккее за это ещё и мстят. И правильно делают.
Генич не согласен😂.
