Мажич согласен с отменой гола Дзюбы ЦСКА: «Все очевидно. Когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Хорошее ВАР-вмешательство»

Мажич согласен с отменой гола Дзюбы: когда Акинфеев начал прыгать, был толчок.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич согласен с отменой гола форварда «Акрона » Артема Дзюбы в матче с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время Дзюба забил после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства ВАР главный судья Владимир Москалев отменил гол за фол в атаке со стороны форварда тольяттинцев, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой.

«Для меня здесь все очевидно, я так и говорил Москалеву. Акинфеев начал прыгать, действовать. Был толчок. Дзюба – сильный, высокий игрок. Он в этом моменте получил преимущество.

В момент, когда Акинфеев начал прыгать, был толчок. Для меня это хорошее ВАР-вмешательство», – сказал Мажич.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»