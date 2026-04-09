  «Спартак» прошел «Зенит» по пенальти, поражения «Барсы» и «Ливерпуля», Овечкин номинирован на «Билл Мастертон», двойная баранка Медведева, «ПСЖ» рассматривает Батракова и другие новости
«Спартак» прошел «Зенит» по пенальти, поражения «Барсы» и «Ливерпуля», Овечкин номинирован на «Билл Мастертон», двойная баранка Медведева, «ПСЖ» рассматривает Батракова и другие новости

1. «Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Илья Помазун, который вышел вместо Максименко специально на послематчевую серию, отразил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре. «Спартак» выиграл серию пенальти впервые с 1994 года – после 8 неудач – и победил «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые с 2012-го. Теперь красно-белые сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов. 

«Динамо» и «Краснодар» не забили в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Черникова удалили за удар по щеке Касересу, гол Тюкавина на 96-й и красную Пальцева отменили после ВАР.

2. «Барселона» проиграла «Атлетико» дома в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной. Это первая победа «Атлетико» на «Камп Ноу» с 2006 года.

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:0. Хвича и Дуэ забили, пенальти на Заир-Эмери отменили. У «Ливерпуля» 1 удар в створ «ПСЖ» за два последних матча в Париже.

3. «Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0, Серебряков отразил все 19 бросков в створ. «Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол.

4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. В числе других претендентов на награду – Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг. 

5. Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло с двойной баранкой – 0:6, 0:6. Матч продолжался 51 минуту. Андрей Рублев проиграл Зизу Бергсу.

6. «ПСЖ» рассматривает трансфер Алексея Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров, пишет «Чемпионат».

7. «Вашингтон» обыграл «Торонто» (4:0) в матче чемпионата НХЛ, Овечкин без очков, братья Протасы сыграли вместе. Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в игре с «Сан-Хосе» (5:2) и вырвался вперед в гонке бомбардиров лиги. Результаты игрового дня – здесь.

8. Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. Ранее «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника. Кроме того, фанаты клуба из Санкт-Петербурга забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке.

9. «Клипперс» уступили «Оклахоме» (110:128) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

10. Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B.

11. Турнир претендентов. 9-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири. 

12. Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал учиться на тренера: «Уже провел первую тренировку. Пока без больших планов, посмотрим, что дальше».

13. Фанаты «Реала» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом с «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Баварией».

14. 1,87 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян у букмекеров в 2025-м. 75,6 млрд – чистая прибыль букмекерских компаний.

15. Финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России.

Цитаты дня.

Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»

Акинфеев о церкви: «Оттуда выходишь совсем другим человеком. Многие могут смеяться, скажут: «Чудес не бывает». Бывают, друзья. Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее»

Тренер «Зенита» Оливейра недоволен «всем» в судействе игры со «Спартаком»: «Пусть Мажич говорит»

Отец Полеха об уходе сына из академии «Краснодара»: «Дети там как в золотой клетке. Картинка классная, но выживать тяжело – все по струнке, строго. Сын не раз звонил ночами, плакал»

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона». В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Соболев – журналисту, спросившему про «паразитов»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением – нормальные вопросы задавайте. Вы хотите хайповать»

Вратарь «Динамо» Расулов: «Было интересно попробовать настоящий «Макдональдс», но «Вкусно – и точка» в разы вкуснее. Все наше – лучшее»

с юбилеем клуб, который, конечно же, НЕ является позором российского футбола! И для хорошего дня взглянем дружно на прекрасное , всеми любимое, лицо Миллера. И отдадим должное настоящим фанатам зенита, которые, несмотря на поражение, никогда не опустятся до таких ситуаций, как, например, закидывание после матча гостевой команды бутылками
А ведь так хотели прилично себя вести хотя бы один день в году!
Дичь какая-то в спорте творится по всему миру.Оскорбления,судейские скандалы,провокации....О спорт,ты мир?Давно уже нет!
Так всегда было. Просто сейчас в соцсетях это активно обсуждают, и негатив разрастается.
Раньше ещё хлеще было. Если послушать рассказы более старшего поколения спортсменов о том, что происходило на поле, на трибунах, в раздевалках, то нынешнее время это вообще мелочи. Просто раньше не было столько камер, телефонов. Сейчас же любое слово/действие игрока/болельщика можно записать и выложить на многомиллионную аудиторию, которое разгонит это до неведомых масштабов.
Зато фанаты Зенита на один день отказались от матерных кричалок😎
Доброе утро!
Ну и где хвалёный Ямаль был в матче с Атлетико? Почему растворился и не затащил в принципиальном противостоянии? Из раза в раз одна и та же история. Зато пиара на пирамиду целую хватит.
Ну он то как раз старался
Я бы назвал это пижонством больше, но каждому свое, да. Пусть скидка на возраст всё ещё актуальна и работает. Просто Ямаля слишком превозносят последнее время.
Это ваш план на сезон со времен Садырина.
Самая ожидаемая новость лета: решение Овечкина о будущем. Очень интересно, что решит Саша.
счастье жить.,
утро красит нежным светом, стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля 👌
хочется пожелать сегодняшним утром, быкам на старт в день космонавтики, добивайте ☝️
Семак — главный корень проблем . Пока он у руля, ни лидеры, ни 7 побед подряд не спасут от таких результатов : схема одна — сдаться первым. Время уходит, а игра всё унизительнее. Если ему нужны другие игроки , чтобы играть как «Барселона» — дешевле сменить тренера . Ну и вопрос семакофилам/фобам и свидетелям церкви Семака - второй сезон Семак уже не выполнил одну из задач , вы и дальше будете топить , что он тренер , а не физрук ?!
Все давно поменяли своё мнение по поводу его персоны. Игры действительно нет. Тут сложно не согласиться.
Согласен, это невыносимо , еще четыре года такого «футбола» — это уже не кризис, это система. Система страха, пассивности и унизительной игры. Когда нет развития, а есть лишь деградация от сезона к сезону, терпеть это — значит смириться с упадком. Пора не просто менять мнение, а требовать перемен.
