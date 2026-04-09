«Спартак» прошел «Зенит» по пенальти, поражения «Барсы» и «Ливерпуля», Овечкин номинирован на «Билл Мастертон», двойная баранка Медведева, «ПСЖ» рассматривает Батракова и другие новости

1. «Спартак» по пенальти выбил «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Илья Помазун, который вышел вместо Максименко специально на послематчевую серию, отразил удары Мостового и Кондакова, Барко не реализовал 11-метровый в игре. «Спартак» выиграл серию пенальти впервые с 1994 года – после 8 неудач – и победил «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые с 2012-го . Теперь красно-белые сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов.

«Динамо» и «Краснодар» не забили в 1-м матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Черникова удалили за удар по щеке Касересу, гол Тюкавина на 96-й и красную Пальцева отменили после ВАР.

2. «Барселона» проиграла «Атлетико» дома в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. – 0:2. Серлот и Альварес забили, Кубарси удалили за фол на Симеоне перед штрафной. Это первая победа «Атлетико» на «Камп Ноу» с 2006 года .

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:0. Хвича и Дуэ забили, пенальти на Заир-Эмери отменили. У «Ливерпуля» 1 удар в створ «ПСЖ» за два последних матча в Париже.

3. «Авангард» победил ЦСКА в 1-й игре второго раунда плей-офф КХЛ – 3:0, Серебряков отразил все 19 бросков в створ. «Локомотив» обыграл «Салават» (1:0) и повел 1-0 в серии. Исаев сделал 28 сэйвов, Шалунов забил гол.

4. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. В числе других претендентов на награду – Копитар, Маршанд, Тэйвс, Ландескуг.

5. Десятая ракетка мира Даниил Медведев уступил Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло с двойной баранкой – 0:6, 0:6. Матч продолжался 51 минуту. Андрей Рублев проиграл Зизу Бергсу.

6. «ПСЖ» рассматривает трансфер Алексея Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров, пишет «Чемпионат».

7. «Вашингтон» обыграл «Торонто» (4:0) в матче чемпионата НХЛ, Овечкин без очков , братья Протасы сыграли вместе . Коннор Макдэвид набрал 5 (3+2) очков в игре с «Сан-Хосе» (5:2) и вырвался вперед в гонке бомбардиров лиги. Результаты игрового дня – здесь .

8. Фанаты «Зенита» скандировали «свинья» при объявлении каждого футболиста «Спартака» перед матчем. Ранее «Ландскрона» призывала отказаться от оскорблений соперника. Кроме того, фанаты клуба из Санкт-Петербурга забросали игроков «Спартака» бутылками после поражения в Кубке.

9. «Клипперс» уступили «Оклахоме» (110:128) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

10. Водное поло. Кубок мира. Россия победила Великобританию в дивизионе B.

11. Турнир претендентов. 9-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными сыграл вничью с Накамурой, Каруана уступил Гири.

12. Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов начал учиться на тренера : «Уже провел первую тренировку. Пока без больших планов, посмотрим, что дальше».

13. Фанаты «Реала» скандировали «Кто не скачет, тот мусульманин» рядом с «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Баварией».

14. 1,87 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян у букмекеров в 2025-м. 75,6 млрд – чистая прибыль букмекерских компаний.

15. Финским хоккеистам «СКА-Нефтяника» угрожали за выступление в России.

Цитаты дня.

Юрий Бородавко: «Почему бы не огласить, на какие препараты у Клэбо разрешение? Если выяснится, что они не дают преимущества, я первый буду кричать, что он гений»

Акинфеев о церкви: «Оттуда выходишь совсем другим человеком. Многие могут смеяться, скажут: «Чудес не бывает». Бывают, друзья. Вера дает жить нормальной жизнью и верить в хорошее »

Тренер «Зенита» Оливейра недоволен «всем» в судействе игры со «Спартаком»: «Пусть Мажич говорит»

Отец Полеха об уходе сына из академии «Краснодара»: «Дети там как в золотой клетке. Картинка классная, но выживать тяжело – все по струнке, строго. Сын не раз звонил ночами, плакал»

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством «Вашингтона» . В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Соболев – журналисту, спросившему про «паразитов»: «Потом обижаешься, что не общаюсь с вами. Хотите, чтобы я к вам с уважением – нормальные вопросы задавайте. Вы хотите хайповать »

Вратарь «Динамо» Расулов: «Было интересно попробовать настоящий «Макдональдс», но «Вкусно – и точка» в разы вкуснее . Все наше – лучшее»