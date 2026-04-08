Шнякин о конфликте Мойзеса с Челестини: «Некоторые игроки подошли к нему: «Мы плохо готовы? Рыгали за тебя вдевятером». Вынудил команду убиваться, а потом рассказываешь про физподготовку!»

Шнякин о Мойзесе: игроки сказали ему: «Бегали за тебя вдевятером».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом Барбозой .

31-летний бразилец после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на игру Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1). Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».

«Некоторые ребята были удивлены поступком Мойзеса. Получается уже третье для него удаление подряд в матче с «Краснодаром». Слился с игры, оставил рыгать девятерых парней. Ты вынудил команду убиваться, а потом еще что-то рассказываешь про физическую подготовку!

Знаю, что некоторые ребята к нему потом подошли и сказали: «Посмотри, мы плохо готовы? Рыгали, бегали за тебя тут вдевятером». Скажем, вопросы к Мойзесу были. Хотя он один из альфа-самцов.

Ты всегда должен думать о последствиях своих слов. Что изменилось бы? Подготовка – нет, она уже заложена. Футбол – может быть, потому что для некоторых игроков ЦСКА стало открытием эта гиператакующая ментальность Челестини.

Я все равно не понимаю Мойзеса. Убрали бы тренера? Конечно, нет. Он только подставил команду. Россиян ты на свою сторону так не призовешь», – сказал Шнякин.