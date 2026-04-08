  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
37

Шнякин о конфликте Мойзеса с Челестини: «Некоторые игроки подошли к нему: «Мы плохо готовы? Рыгали за тебя вдевятером». Вынудил команду убиваться, а потом рассказываешь про физподготовку!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом Барбозой.

31-летний бразилец после матча с «Краснодаром» (0:4) в FONBET Кубке России был лишен возможности тренироваться с основной командой и не попал в заявку на игру Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала (3:1). Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».

«Некоторые ребята были удивлены поступком Мойзеса. Получается уже третье для него удаление подряд в матче с «Краснодаром». Слился с игры, оставил рыгать девятерых парней. Ты вынудил команду убиваться, а потом еще что-то рассказываешь про физическую подготовку!

Знаю, что некоторые ребята к нему потом подошли и сказали: «Посмотри, мы плохо готовы? Рыгали, бегали за тебя тут вдевятером». Скажем, вопросы к Мойзесу были. Хотя он один из альфа-самцов.

Ты всегда должен думать о последствиях своих слов. Что изменилось бы? Подготовка – нет, она уже заложена. Футбол – может быть, потому что для некоторых игроков ЦСКА стало открытием эта гиператакующая ментальность Челестини.

Я все равно не понимаю Мойзеса. Убрали бы тренера? Конечно, нет. Он только подставил команду. Россиян ты на свою сторону так не призовешь», – сказал Шнякин.

На что способен «Спартак» в сезоне?19852 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoМойзес Барбоза
logoДмитрий Шнякин
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шнякин изрыгнул свою версию...
Кто отрыгнул Шнякину инсайд?
Он сам на себя это сделал видимо))
Просто противно даже читать это…
что-что? рыгали?
Да стандартный слэнг футбольный.
футбольный?
я не понимаю, почему и в какой момент слово "рыгать" переняло значение слова "блевать", это разные процессы и разные слова с разными значениями
давно, лет сорок назад уже точно было в ходу. просто "блевать" было почти обсценной лексикой, ну неловко сказать "я сблевал". А "я рыгал" нормально.
примерно тогда же, когда в русском разговорном появились словечки типа "тикать" или замена предлога "из" на "с" ("я с Ростова", например)
Не понимаю, чем "рыгать" хуже, того , что называют матом. Шнякин вообще журналист? Что за набор любимых слов.
Нет, не журналист. Мама у него при бабках, вот и устроила сынулю
Кто матч смотрел? Он действительно там рыгали вдевятером? В хайлайтах этого не было
Шнякин каким то дебилом стал….
Там на матч тв гов....ид еще в разгаре:)
Я так понимаю Шнякину этот инсайд кто то срыгнул на ушко
Что же в 11 человек -то рыгали (с) так,что один удар в створ сделали? Мойзес явно в этом не виноват был
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
