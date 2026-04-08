  «Какие алгоритмы? ###, два раза ###### вперед, #####, два забили, #####. Я не сторонник «Барсы», #####, главное – голы». Тренер «Победы» – игрокам в перерыве матча с «Ностой»
«Какие алгоритмы? ###, два раза ###### вперед, #####, два забили, #####. Я не сторонник «Барсы», #####, главное – голы». Тренер «Победы» – игрокам в перерыве матча с «Ностой»

Главный тренер «Победы» Олег Макеев произнес необычную тактическую речь в перерыве матча. 

Нижегородская команда обыграла «Носту» 4:1 в 1-м туре LEON Второй лиги Б – 4:1. После первого тайма «Победа» вела со счетом 2:1. 

«Смотря первый тайм... Какие алгоритмы? Чего задвоение? ### (блин), мы два раза ###### (ударили) вперед, ##### (блин), два забили, ##### (нафиг), все. Чего выдумывать, ##### (нафиг)?  

Вот так вот, действительно, ну че, ### (блин)? Я не сторонник «Барселоны», ##### (блин), главное – победа и голы. Если это заходит, надо это делать», – сказал Макеев игрокам. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
Ё-моё, ребусы всё сложнее, я уже не вывожу...
Ваще наизи все решётки пробил, можно было и без слов-тупо решетки, решетки, решетки
Установка Арбелоа на каждый матч Реала.
Вчера не фартануло, ###
Карпин,Евсеев,Макеев...#####,###### ###.##### мотивация от ###### тренеров.
Русский речь без мата превращается в доклад. (с)
Как борщ без томата
Видимо только так можно обратить внимание на вторую лигу Б))
Не вторая лига Б , а вторая лига ###
Иркутску на заметку
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал тренер).
Да будь я
и легионером преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал тренер)
"легом преклонных годов" симпатичнее
У Барселоны вроде никогда во всей ее истории не было проблем с голами.
поэтому он и не сторонник Барсы
Зачем это выставлять на всеобщий показ?
Тут в пяти предложениях 3 слова матом. И они ,кстати, все уместны. Такие речи сплошь в нашем футболе всех уровней. Почему выпало на этого малого? Кто-то редактирует у нас спортс?
Что то этот запрет на мат ни ### не работает. Его только больше стало. Вот #####!
Носта - чемпион!
