«Какие алгоритмы? ###, два раза ###### вперед, #####, два забили, #####. Я не сторонник «Барсы», #####, главное – голы». Тренер «Победы» – игрокам в перерыве матча с «Ностой»

Главный тренер «Победы » Олег Макеев произнес необычную тактическую речь в перерыве матча.

Нижегородская команда обыграла «Носту» 4:1 в 1-м туре LEON Второй лиги Б – 4:1. После первого тайма «Победа» вела со счетом 2:1.

«Смотря первый тайм... Какие алгоритмы? Чего задвоение? ### (блин), мы два раза ###### (ударили) вперед, ##### (блин), два забили, ##### (нафиг), все. Чего выдумывать, ##### (нафиг)?

Вот так вот, действительно, ну че, ### (блин)? Я не сторонник «Барселоны», ##### (блин), главное – победа и голы. Если это заходит, надо это делать», – сказал Макеев игрокам.