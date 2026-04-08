«Какие алгоритмы? ###, два раза ###### вперед, #####, два забили, #####. Я не сторонник «Барсы», #####, главное – голы». Тренер «Победы» – игрокам в перерыве матча с «Ностой»
Главный тренер «Победы» Олег Макеев произнес необычную тактическую речь в перерыве матча.
Нижегородская команда обыграла «Носту» 4:1 в 1-м туре LEON Второй лиги Б – 4:1. После первого тайма «Победа» вела со счетом 2:1.
«Смотря первый тайм... Какие алгоритмы? Чего задвоение? ### (блин), мы два раза ###### (ударили) вперед, ##### (блин), два забили, ##### (нафиг), все. Чего выдумывать, ##### (нафиг)?
Вот так вот, действительно, ну че, ### (блин)? Я не сторонник «Барселоны», ##### (блин), главное – победа и голы. Если это заходит, надо это делать», – сказал Макеев игрокам.
На что способен «Спартак» в сезоне?19863 голоса
Топ-3 в РПЛ
Победа в Кубке
Топ-3 + Кубок
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ВидеоСпортс’’
73 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
и легионером преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал тренер)