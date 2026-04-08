Мажич о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить ворота телом или плечом»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему защитник «Локомотива» Евгений Морозов не получил второе предупреждение в эпизоде с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ (1:2).
На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.
Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.
«Игрок «Локомотива» пытался защитить свои ворота, двигал тело, пытался защитить корпусом. Но мяч попал в руку.
Посмотрите на язык тела Морозова. Он был уверен, что совершил нарушение. У Инала был классный ракурс этого момента. По новым правилам игры – ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить [ворота] телом или плечом. Почему нет красной – нет умышленности, вратарь был на линии ворот. Также и нет срыва перспективной атаки – для этого нужна акцентированность или умышленность.
Для меня классное решение Танашева», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Удаление Морозова на 5 минут раньше? Следом Воробьева и Локо уже в 9ом.
Пены на Денисове нет, там фола нет, он выбил мяч в него сзади в полете врезается Руденко и только потом тому прилетает рукой по лицу...ну НИГДЕ в мире это не должно быть пеной и не будет, ну кроме матчей Зенита.
Далее фол Комли и тут уже 8 на 11? и чтобы там Локо сделал?
Так что не надо сказок, итог матча АБСОЛЮТНО по делу.
Даже не стоит пытаться что-то понять и доказать, всё очень запущено.
Радует, что Вилкова и Мешкова уже нет, надеюсь, и Куку больше не увидим, но сколько же их (продажная) ещё осталось?
По комментариям.
Понятно, что есть болелы непримиримых соперников, но неужели при этом честь и совесть засыпает?
Странно.
По мне, Денисов был на мяче, играл в него и даже не подозревал, что Руденко к нему сзади прижмётся. Руденко физически не мог достать до мяча, а вот подставить репу под прыгавшего ему удалось.
Вы упомянули Комличенко, удар его в кадык Литвы помню, а вот момент с Ву, честно, не помню. Зная Колю, можно предположить, что он от дуновения ветра падает, может, и здесь что-то с ним соприкоснулось...
Вы болели за «Локо», похоже.
Не думаю, что вас засуживают (кому это надо?), уровень игроков не позволяет вам претендовать на титул, а в борьбе за 3-5 ваш потолок. «Локо» пропускает в каждом (!!!) матче, уже и «Спартак» обошли, так что идёт естественный процесс, думаю, 4-5 будет ваше.