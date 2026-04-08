  Мажич о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить ворота телом или плечом»
Мажич о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить ворота телом или плечом»

Мажич объяснил, почему Морозов не получил 2-ю желтую за игру рукой.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему защитник «Локомотива» Евгений Морозов не получил второе предупреждение в эпизоде с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ (1:2). 

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака» требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

«Игрок «Локомотива» пытался защитить свои ворота, двигал тело, пытался защитить корпусом. Но мяч попал в руку.

Посмотрите на язык тела Морозова. Он был уверен, что совершил нарушение. У Инала был классный ракурс этого момента. По новым правилам игры – ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить [ворота] телом или плечом. Почему нет красной – нет умышленности, вратарь был на линии ворот. Также и нет срыва перспективной атаки – для этого нужна акцентированность или умышленность.

Для меня классное решение Танашева», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер». 

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Чувак двигает всем корпусом, подставляя плечо под мяч, который летит в ворота...они говорят "нет умышленности"...они что там курят? типо защитника просто так трясет "неумышленно"?😂😂😂
Он в открытую угорает над всеми , мне кажется🤌🏻🤙🏻☝🏻😁
Он там дальше объяснил почему на Руденко не было пенальти. Я так понимаю к этой его отмазке у вас претензий нет? )))
Если телом или плечом до рукава, тогда не надо было вообще ничего назначать, все было бы по правилам. Но это была умышленная игра рукой и ЖК, если бы не было Митрюшкина в воротах, это вообще была бы КК, как он будет отмазывать непоказанные вторые ЖК у Воробьева и Комличенко, прерванный выход 1 на 1 и пенальти на Руденко? Судейство безобразное, и это касательно не только этого матча, все косяки судейства пытаются обелить.
Удивлен от Зенитовского услышать адекватный обзор. Жму руку 🤝
Удар с метра в пустые ворота(Митрюшкин на попе сидит), челик делает движение рукой, не попадает в руку, а именно делает движение рукой, а он говорит нет срыва перспективной атаки 🤣🤣
стоит признать, что он наклонялся, а не выбивал мяч рукой...контакт был, но лучше пусть не ставят такое, чем ставят отскоки от земли )
Пи этом прям на этом фото мы видим, что в момент удара Угальде Митрюшкин стоит на обеих ногах и готов сыграть этот матч. И этот человек советует мне купить очки ))))))))))))))))))))))))))
скорее всего, правильно что не удалили в этом моменте...
Не знаю, на мой взгляд, все - таки, правильно красную не дали, но желтая - факт. Если бы не было первой, думаю, Танашев дал бы желтую без вопросов и момент этот не обсуждался бы больше.
Да все, там уже жирный Гурцкая соотечественником Джанашией уже взвыли как Танашев затащил Спартак... якобы не два два пенальти... (ну если момент согласен, то с Денисовым просто бред сумасшедшего), но очевидно Морозов наиграл на КК еще в этом моменте, Воробьев следом должен был ехать на наступ на ахилл сзади, Комличенко за откровенный удар в шею? ну и запоротый судьей выход 1на1, чтобы дать ЖК Морозову - это вообще верх качества судейства...
И в чем он не прав? Судейство было отвратительным в обе стороны, а результативные ошибки допустили в пользу Спартака. При счете 0-1 не дали пенальти (а 0-2 это считай конец игры). И при 1-1 не дали 100% точку Локо. Любой нейтральный болельщик понимает какой вой подняли бы фаны Спартака не дай им такой пеналь как был на Денисове. Более очевидную точку сложно представить. Удалять быдлана Комличенко, конечно, надо было, но счет уже был 2-1.
Точку еще надо забить, пускай там и Макси))) Конец игры это для кого? Спартак легко два забил, еще уйму убойных засрал, да и уже отыгрывался с 0-2.
Удаление Морозова на 5 минут раньше? Следом Воробьева и Локо уже в 9ом.
Пены на Денисове нет, там фола нет, он выбил мяч в него сзади в полете врезается Руденко и только потом тому прилетает рукой по лицу...ну НИГДЕ в мире это не должно быть пеной и не будет, ну кроме матчей Зенита.
Далее фол Комли и тут уже 8 на 11? и чтобы там Локо сделал?
Так что не надо сказок, итог матча АБСОЛЮТНО по делу.
Хоть ты тресни, это должна быть желтая карточка. Не красная, акцентировано действительно не играет, но вторая желтая железная. Так что в данном случае товарищ Мажич просто пытается выгораживать «подчиненного».
Что за бред,до этого постоянно ставили пенальти за игру рукой в штрафной и не при пустых воротах.Не умышленно,это когда он стоял бы лицом к своим воротам и мяч прилетел бы ему в руку и он не видел его а тут он прям движение делает что бы отбить мяч(наверное инстинктивно),но сыграл рукой.Нас за дураков судьи держат.
Стоял бы лицом к воротам и руки вдоль тела. Если бы размахивал - пенальти, все равно, т.к. увеличение площади тела
Та не в площади тела уже тут дело,а том что типа это случное попадание в руку.
Когда играет «Спартак», футбольные трактовки работают иначе.
Даже не стоит пытаться что-то понять и доказать, всё очень запущено.
Радует, что Вилкова и Мешкова уже нет, надеюсь, и Куку больше не увидим, но сколько же их (продажная) ещё осталось?
По комментариям.
Понятно, что есть болелы непримиримых соперников, но неужели при этом честь и совесть засыпает?
Странно.
Да да, при этом в том же матче в своей штрафной Денисов дает чапалах Руденко, а Ву Комличенко. Про матчи с Пари НН, Ахматом и Рубином, где был обыкновенный произвол против Локо я вообще молчу. Давайте просто согласимся с тем, что уровень судейство ниже плинтуса и ни о каком засуживании Спартака речь не идет.
Давайте так, я выскажу своё мнение, а ваше право — соглашаться или нет.
По мне, Денисов был на мяче, играл в него и даже не подозревал, что Руденко к нему сзади прижмётся. Руденко физически не мог достать до мяча, а вот подставить репу под прыгавшего ему удалось.
Вы упомянули Комличенко, удар его в кадык Литвы помню, а вот момент с Ву, честно, не помню. Зная Колю, можно предположить, что он от дуновения ветра падает, может, и здесь что-то с ним соприкоснулось...
Вы болели за «Локо», похоже.
Не думаю, что вас засуживают (кому это надо?), уровень игроков не позволяет вам претендовать на титул, а в борьбе за 3-5 ваш потолок. «Локо» пропускает в каждом (!!!) матче, уже и «Спартак» обошли, так что идёт естественный процесс, думаю, 4-5 будет ваше.
Похоже, это единственное верное решение из 6 спорных в этом матче. Мажич только его прокомментирует? ))
А он объяснит почему в ворота Спартака не поставили 100% точку?
В каком моменте?
В первом тайме. Потом в моменте с ударом в лицо Руденко. Это даже без повтора было видно с телевизора
