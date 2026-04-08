Мажич о том, почему Морозов не получил 2-ю желтую в эпизоде с пенальти «Спартака»: «Ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить ворота телом или плечом»

Мажич объяснил, почему Морозов не получил 2-ю желтую за игру рукой.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич объяснил, почему защитник «Локомотива» Евгений Морозов не получил второе предупреждение в эпизоде с назначением пенальти в пользу «Спартака» в матче 23‑го тура Мир РПЛ (1:2).

На 63-й минуте Морозов отбил мяч рукой за лицевую после удара головой Манфреда Угальде. Главный арбитр встречи Инал Танашев назначил 11-метровый, ВАР подтвердил это решение.

Футболисты «Спартака » требовали удаления Морозова, но судья не стал наказывать защитника, уже получившего желтую карточку на 58-й минуте. Эсекиэль Барко реализовал 11-метровый.

«Игрок «Локомотива » пытался защитить свои ворота, двигал тело, пытался защитить корпусом. Но мяч попал в руку.

Посмотрите на язык тела Морозова. Он был уверен, что совершил нарушение. У Инала был классный ракурс этого момента. По новым правилам игры – ворота не пустые, нет умышленности. Он попытался защитить [ворота] телом или плечом. Почему нет красной – нет умышленности, вратарь был на линии ворот. Также и нет срыва перспективной атаки – для этого нужна акцентированность или умышленность.

Для меня классное решение Танашева», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

