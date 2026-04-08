«Ювентус» и Спаллетти продлят контракт на этой неделе – до 2028-го. Зарплата – 5-6 млн евро плюс бонусы (La Gazzetta dello Sport)

«Ювентус» продлит контракт со Спаллетти на этой неделе.

«Ювентус » и Лучано Спалетти достигли соглашения по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Официальное объявление о продлении соглашения с тренером до 2028 года должно состояться на этой неделе – до матча с «Аталантой», который пройдет в субботу.

Сообщается, что зарплата итальянца по новому договору составит от 5 до 6 миллионов евро плюс бонусы.