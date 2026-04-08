  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» и Спаллетти продлят контракт на этой неделе – до 2028-го. Зарплата – 5-6 млн евро плюс бонусы (La Gazzetta dello Sport)
24

«Ювентус» продлит контракт со Спаллетти на этой неделе.

«Ювентус» и Лучано Спалетти достигли соглашения по новому контракту, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

Официальное объявление о продлении соглашения с тренером до 2028 года должно состояться на этой неделе – до матча с «Аталантой», который пройдет в субботу. 

Сообщается, что зарплата итальянца по новому договору составит от 5 до 6 миллионов евро плюс бонусы. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19935 голосов
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЮвентус
logoЛучано Спаллетти
logoсерия А Италия
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Работа Спалетти с тем Ювентусом, что оставили Пирло, Мотта, Тудор, когда кажется были растоптаны все тренерские азы, вызывает только восхищение.
За этим спокойным и вдумчивым творчеством даже наблюдать со стороны - привлегия.
Так поменять всё, притом, что появилась игра, которая даёт надежда на боагополучие, рост - признак большого мастерства.
Спасибо синьору Спалетти!
Главное теперь обязательно пробиться в ЛЧ, взвешенно провести трансферное межсезонье (то есть без покупок всяких непоняток с Алишей Леманн в качестве бесплатного бонуса, но и без тотальной переделки состава под нового тренера как с Моттой) и вперед!!!
Ответ ademius
ну бонус то норм был)
Ответ Сергей Дегтяренко
Под пивасик если только. ДДС какая-то. Даже она в нем разочаровалась🥱
По игре Юве вполне тянет на скудетто, но надо что-то делать с реализацией, создают на уровне интера, а забивают крохи, ну и оборону подрифтовать, пропускать почти в каждом матче это не дело. Но со Спаллетти хотя бы есть уверенность в поступательном движении вверх, надо было его полноценно летом назначать, чтоб мог познакомиться лучше с игроками и ещё до старта сезона наработать какие-то схемы, а не втягиваться по ходу дела. В любом случае тренерскую чехарду надо прекращать, за последние 7 лет Ювентус уже тренировало столько же тренеров, сколько за предыдущие 13, залог успеха это стабильная работа одного человека и стабильный же костяк команды, вокруг которого можно строить игру
первое по-настоящему верное решение со стороны рук-ва Юве за последние лет 5 наверное
Ответ Ramiz Tamazanov
и в чем же оно такое уникальное?
Спаллетти - это, обычно, гарантия зоны лч. Юве делает все правильно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
