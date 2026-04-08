  • «ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров («Чемпионат»)
«ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров («Чемпионат»)

По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» в летнее трансферное окно. Французы активно собирают информацию, наводят справки и изучают игрока. 

Ожидается, что скоро представитель «ПСЖ» прилетит в Москву для личных переговоров. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 22 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
209 комментариев
А как тогда мы поймём, чей будет ПСЖ? Сафонова или Батракова?
Наш.
Батрафонова
Я очень надеюсь, что переход состоится. Рядом будет Сафонов, поможет с адаптацией.

Энрике шикарный тренер, который доверяет молодым и многому может научить. Игрком ротации с результативными действиями Леша станет с порога, а дальше все зависит от него.

Многие скажут, что ему туда еще рано и надо в условный Ланс-Комо и бла-бла-бла, но каммон если он может быть реально топ игроком, пусть и играет в топе. А то у нас любят поныть, что молодые с 16 лет играют в основах Арсеналов, а наши и в 28 молодыми считаются на банке Спартака.

Ну, вот и пусть дерзает, становится топом со всеми вытекающими сложностями на этом пути.
Да тут вроде уже устаканилось мнение, что универсального рецепта успеха не будет. Кто-то уезжает в совсем молодом возрасте, и там ничего не получается (привет от Сычева и Захаряна). Кто-то взрослый идет сразу в топ-клуб и заигрывает (Аршавин и Сафонов). Кто-то будучи молодым задержался в одном клубе надолго, и является одним из лидеров команды (Головин). Кто-то будучи молодым уехал, и проявил себя не так, как ожидалось (Миранчук). Кто-то во взрослом возрасте поехал и не смог закрепиться (Лунев). Список модно продолжать бесконечно. Пусть едет куда зовут, а там все от него зависит. Главное - без травм 🙏
Чтоб в клубе уровня Арсенала в 17-19 лет играл русский — он должен быть воспитанником этого клуба. Других шансов нет. Ближайший к такому не Кисляк с Батраковым, а Ибрагимов.
Не, ну в этот раз мы уже не будем шутить и смеяться. Проходили уже с Сафоновым, больше не попадёмся!
Заходят как-то в бар 2 русских, украинец и грузин...
а там - гвардейцы кардинала! и Дартаньян говорит: скачите, я их на воротах задержу!
а там - гвардейцы кардинала! и Дартаньян говорит: скачите, я их на воротах задержу!
Так то, если переосмыслить, то гвардейцы кардинала вообще то норм мужики были, пытались ставить на место зарвавшихся мушкетеров, которые плевали на все правила. А Кардинал вообще чуть ли не единственный положительный персонаж с точки зрения стратегического мышления, потому что только он думал о будущем Франции и хитрыми действиями рулил молодым королём, который бы сам никак не справился со своими обязанностями. А все главные герои мушкетеры поголовно какие-то мерзавцы и даже моральные у..оды, которых вообще трудно оправдать.
Если действительно прилетит в ближайшее время, то тогда все серьезно. Крутейший вариант для Батракова. Даже если не заиграет, то запросто перейдет в отличный клуб с еврокубками из топ-5.
Вряд ли. Никто не купит игрока со скамейки Псж за большие деньги.
Купит за небольшие
Вот бы перешел! Это я как болельщик Локомотива говорю.
ПСЖ превращается в какой-то филиал сборной СССР. Там, случайно, казаха, узбека и армянина нет на подходе?
Хусанова у Сити и Сатпаева у Челси перехватят, и тогда штаб-квартира СНГ точно переедет в Париж
Хусанова можно из Сити взять и Сперцяна. Как взяли игроков СНГ, сразу ЛЧ на базе. Это вам не Месси-Неймар-Мбаппе-Рамос)
Тем временем Забарный: та за що)
ПСЖ может такой трансфер провернуть, тут уже никто не будет заранее сомневаться) и вариант отличный для батракова: тренер великолепный, который все даёт играть и умеет развивать футболистов. Да и футбол там самый подходящий для него. И Локо по деньгам не обидят, ПСЖ не жмотится

Пусть это трансфер получится)
ПСЖ просто опцию выкупа активирует за 16 миллионов, с чего бы они должны расщедриться на что-то большее?
Тоже не плохо.
Батраков и ПСЖ,это звучит интересно.
скаутский отдел ПСЖ - вот что звучит интересно.
год-два назад (под Эндрика) здесь выходили статьи про скаутинг Реал Мадрида в Южной Америке (Бразилия) и отдельные "поминочные панегирики" на Чики Бигиристайна (по случаю ухода на пенсию)
а) надо с холодной головой понять мышление и логику тех, кто на нас смотрит и выбирает
б) это, пожалуй, единственные интересные лично для меня в футбольном разделе (высший спортивный менеджмент клубов/сборных). вся "оконная" работа и подготовка к ней составляет до 146% от итогового результата в конце сезона.

если выкурить и правильно усвоить такие успешные практики, то из РПЛ можно будет слепить неплохой турнир как раз уровня топ-5 и пободаться с той Францией за позицию (а мы бодались 10-15 лет назад с ними и португалами)
«Локомотив» – «Динамо» Махачкала. 1:1 – Монтес ответил на гол Мастури с пенальти. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Ростов» – «Спартак». 1:1 – Мохеби с пенальти ответил на гол Зобнина. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Зенит» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
17 минут назад
«Тоттенхэм» проиграл в первом матче при Де Дзерби и остался в зоне вылета. Побед нет в 14 играх АПЛ подряд – 9 поражений и 5 ничьих
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
22 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» против «Краснодара», «Спартак» в гостях у «Ростова», «Локо» играет с «Махачкалой», ЦСКА уступил «Сочи»
сегодня, 13:30Live
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Комо», «Наполи» сыграл вничью с «Пармой»
28 минут назад
Тренер ЦСКА Челестини: «Хочу выиграть Кубок. Могу вас заверить, что команда выкладывается максимально»
28 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с пенальти в ворота «Спартака»: «Джику не успел сыграть в мяч, получилась накладка. Сухой верно назначил 11-метровый и показал желтую за грубую игру»
40 минут назад
Перес о «Реале»: «В нашей семье 700 млн человек, единство – наша большая сила. У всех, независимо от происхождения, религии, идеологии и культуры, одни эмоции, радости и мечты»
41 минуту назад
Георгий Черданцев: «Зенит» – однозначный фаворит, «Краснодар» уже едет просто на ободах. Скамейка нужна, «быкам» тяжело из-за перелетов, травм, дисквалификаций»
1 минуту назад
Экс-глава FIGC Гравина о критике после невыхода Италии на ЧМ: «Мне следовало быть лучше как футболист: я не забил два пенальти со Швейцарией, упустил три момента с Боснией. Может, стоило больше тренироваться»
5 минут назад
Киммих о матче с «Реалом»: «Неважно, в какой они форме. В ЛЧ они всегда проявляют себя наилучшим образом»
6 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» сыграет с «Лорьяном», «Лилль» против «Тулузы», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
7 минут назадLive
Масалитин про «Зенит» – «Краснодар»: «Будет рубилово, не исключаю удаления. Хозяевам отступать некуда»
16 минут назад
Ловчев об обсуждениях околофутбольных событий: «Мы уже теряем наш футбол. Надо, чтобы это прекратилось»
18 минут назад
Ромеро травмировался в столкновении с Кински. Защитник покинул поле в слезах, вратарь «Тоттенхэма» доигрывал с повязкой на голове
20 минут назадФото
«Парма» сдержала «Наполи» – 1:1. Стрефецца забил на 33-й секунде, Мактоминей сравнял на 60-й минуте
30 минут назад
Мостовой о 0:1 ЦСКА от «Сочи»: «Что это было? Уйма вопросов. Не увидел горящих глаз»
49 минут назад
Кисляк о пенальти «Сочи»: «Наша любимая ЭСК разберется. ЦСКА доминировал, но хромала реализация. Не стоит сетовать на судейство»
58 минут назад
