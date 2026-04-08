«ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров («Чемпионат»)
По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива» в летнее трансферное окно. Французы активно собирают информацию, наводят справки и изучают игрока.
Ожидается, что скоро представитель «ПСЖ» прилетит в Москву для личных переговоров.
В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 22 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Энрике шикарный тренер, который доверяет молодым и многому может научить. Игрком ротации с результативными действиями Леша станет с порога, а дальше все зависит от него.
Многие скажут, что ему туда еще рано и надо в условный Ланс-Комо и бла-бла-бла, но каммон если он может быть реально топ игроком, пусть и играет в топе. А то у нас любят поныть, что молодые с 16 лет играют в основах Арсеналов, а наши и в 28 молодыми считаются на банке Спартака.
Ну, вот и пусть дерзает, становится топом со всеми вытекающими сложностями на этом пути.
Пусть это трансфер получится)
год-два назад (под Эндрика) здесь выходили статьи про скаутинг Реал Мадрида в Южной Америке (Бразилия) и отдельные "поминочные панегирики" на Чики Бигиристайна (по случаю ухода на пенсию)
а) надо с холодной головой понять мышление и логику тех, кто на нас смотрит и выбирает
б) это, пожалуй, единственные интересные лично для меня в футбольном разделе (высший спортивный менеджмент клубов/сборных). вся "оконная" работа и подготовка к ней составляет до 146% от итогового результата в конце сезона.
если выкурить и правильно усвоить такие успешные практики, то из РПЛ можно будет слепить неплохой турнир как раз уровня топ-5 и пободаться с той Францией за позицию (а мы бодались 10-15 лет назад с ними и португалами)