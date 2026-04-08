«ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова летом. Представитель клуба прилетит в Москву для переговоров («Чемпионат»)

«ПСЖ» рассматривает трансфер Батракова.

Алексей Батраков может перейти в «ПСЖ».

По информации «Чемпионата», парижский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника «Локомотива » в летнее трансферное окно. Французы активно собирают информацию, наводят справки и изучают игрока.

Ожидается, что скоро представитель «ПСЖ » прилетит в Москву для личных переговоров.

В текущем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 22 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.