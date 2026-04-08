  «А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» Глава «Атлетико» Сересо на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Альварес останется в клубе
«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» Глава «Атлетико» Сересо на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Альварес останется в клубе

Глава «Атлетико» высказался о будущем Альвареса.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о будущем нападающего Хулиана Альвареса.

Журналист просил главу мадридского клуба, может ли тот гарантировать, что аргентинец останется в команде в следующем году. 

«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» – поинтересовался Сересо. На это журналист ответил, что у него «контракт с Богом, а у Альвареса – с клубом».

«У вас контракт с жизнью. Не принимайте это всерьез, потому что есть вещи, которые не стоит воспринимать всерьез.

Если у игрока осталось несколько лет по контракту, скажите мне, что может произойти. Ну, представьте, что я Бог и я решаю, когда ему нужно уйти», – сказал Сересо. 

На что способен «Спартак» в сезоне?19932 голоса
Топ-3 в РПЛпремьер-лига Россия
Победа в КубкеFONBET Кубок России
Топ-3 + КубокХуан Карлос Карседо
Не ну логично. У всего есть цена. Атлетико хотело бы оставить его, но если к ним придут с предложение в млн 150-180 и этот клуб будет устраивать Альвареса, то уход вполне вероятен.
Не ну логично. У всего есть цена. Атлетико хотело бы оставить его, но если к ним придут с предложение в млн 150-180 и этот клуб будет устраивать Альвареса, то уход вполне вероятен.
🤝🏻 здравый подход и взгляд
Так ему 79 лет .
Какие уж тут угрозы ?
Тупой вопрос - тупой ответ
