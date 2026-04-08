«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» Глава «Атлетико» Сересо на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Альварес останется в клубе
Глава «Атлетико» высказался о будущем Альвареса.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о будущем нападающего Хулиана Альвареса.
Журналист просил главу мадридского клуба, может ли тот гарантировать, что аргентинец останется в команде в следующем году.
«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» – поинтересовался Сересо. На это журналист ответил, что у него «контракт с Богом, а у Альвареса – с клубом».
«У вас контракт с жизнью. Не принимайте это всерьез, потому что есть вещи, которые не стоит воспринимать всерьез.
Если у игрока осталось несколько лет по контракту, скажите мне, что может произойти. Ну, представьте, что я Бог и я решаю, когда ему нужно уйти», – сказал Сересо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
