«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» Глава «Атлетико» Сересо на вопрос о том, может ли он гарантировать, что Альварес останется в клубе

Глава «Атлетико» высказался о будущем Альвареса.

Президент «Атлетико » Энрике Сересо ответил на вопрос о будущем нападающего Хулиана Альвареса .

Журналист просил главу мадридского клуба, может ли тот гарантировать, что аргентинец останется в команде в следующем году.

«А вы можете гарантировать, что не умрете до конца года?» – поинтересовался Сересо. На это журналист ответил, что у него «контракт с Богом, а у Альвареса – с клубом».

«У вас контракт с жизнью. Не принимайте это всерьез, потому что есть вещи, которые не стоит воспринимать всерьез.

Если у игрока осталось несколько лет по контракту, скажите мне, что может произойти. Ну, представьте, что я Бог и я решаю, когда ему нужно уйти», – сказал Сересо.